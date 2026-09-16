Dónde queda Benín: mapa y ubicación del país contra el que la Selección Argentina jugará un amistoso

La AFA confirmó que la Selección Argentina jugará un amistoso contra Benín en el Estadio Monumental. Se trata de un rival poco habitual que genera curiosidad, especialmente porque será el último partido del capitán Lionel Messi al frente del combinado nacional.

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A dónde queda Benín: la ubicación en el mapa del próximo rival de Argentina

Benín es un país situado en el oeste de África, sobre la costa del golfo de Guinea, en el tramo conocido como golfo de Benín. Su territorio limita al oeste con Togo, al norte con Burkina Faso y Níger, y al este con Nigeria, mientras que su franja costera da al océano Atlántico. La Selección Argentina no suele tener muchos cruces con África occidental por lo que el encuentro despierta la curiosidad de los fanáticos de fútbol.

En cuanto a su organización institucional, la capital oficial de Benín es Porto Novo, aunque la ciudad de Cotonú funciona en la práctica como el centro administrativo, además de ser la más poblada y el principal puerto del país.

Respecto a su historia, Benín tiene una autonomía relativamente reciente. Fue colonia de Francia desde fines del siglo XIX y alcanzó su independencia en 1960. Por eso, el país tiene como idioma oficial el francés.

Sin embargo, en la vida cotidiana conviven decenas de lenguas locales, entre las que se destacan el fon y el yoruba, habladas por una parte importante de la población, además de otras como el bariba o el dendi en las regiones del norte del país.

El gran dato llamativo de Benín es que es la cuna del vudú, la religión tradicional africana que se extiende en otras regiones del continente, como Togo, Ghana y el suroeste de Nigeria.

El último de Messi: cuándo es el partido de Argentina contra Benín

El partido ante Benín se jugará en el estadio Monumental de Núñez; se trata del último partido de Messi con la Albiceleste, que contará con una serie de tres amistosos en diferentes puntos del país. Los encuentros serán a finales de septiembre y comienzos de octubre: