"La Selección no es para mi": la frase de Messi que llenó de dolor a todos en 2016

La Pulga en el 2016 decidió que su tiempo se había terminado y lo anunció después de la final de la Copa América Centenario

Mientras los jugadores de la Argentina iban pasando con una cara de pocos amigos después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile, Lionel Messi se queda parado frente a los medios presentes y anuncia que su etapa con la Selección Argentina había llegado a su fin. La frustración de una nueva final perdida lo llevó a tomar una decisión que por unos meses revolucionó a todo el fútbol argentino.

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Lo primero a señalar es que se trataba de la cuarta final en la carrera de Leo que perdía con la camiseta de la Albiceleste. Porque había que sumar la de la Copa América del 2007, más adelante llegaron el Mundial de Brasil del 2014, la Copa América del 2015 en Chile y la Copa América Centenario del 2016 que se había disputado en Estados Unidos. En una madrugada, se produjo uno de los hechos más dramáticos para el conjunto argentino.

"Creo que es lo mejor para todos, para mí y para mucha gente que lo desea. Se terminó la selección para mí, es una decisión tomada. Lo intenté muchas veces (ser campeón), pero no se dio. Son cuatro finales, no es para mí, lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, pero no se me dio. Más que nunca quería ganar al menos esta Copa, pero no pudo ser", expresó Lionel Messi en la puerta del vestuario del MetLife de New Jersey.

"Es muy duro, pero la decisión está tomada. Ya no lo voy a intentar más y en esto no habrá marcha atrás. Pienso en que por algo me volvió a pasar, me tocó errar el primer penal a mí, que era importante para sacar diferencia", continuó ante los medios. Por aquel entonces, el mejor jugador del planeta era recriminado por su rendimiento en el Barcelona y las diferencias que había con el que desplegaba en la Argentina. Lo que era totalmente absurdo porque sin su intervención el equipo no podría haber alcanzado las cuatro finales que venía de disputar.

"Intenté muchas veces conseguir un título y no se pudo, deseaba como ninguno dar una vuelta olímpica, pero se niega, tiene que ser así. Son cuatro finales las que me tocan perder con la selección, la tercera seguida, lo intentamos y lo buscamos aunque pasó. Me duele como a nadie, me voy sin poder conseguir un título", culminó.

El regreso de Messi a la Selección Argentina

Uno de los grandes responsables de que Lionel Messi cambiara de decisión en dos meses fue Edgardo Bauza, que se comunicó con el jugador y lo convenció de que tenía que regresar a disputar partidos con la camiseta de la Selección Argentina. El paso del tiempo expuso que aquella charla dio sus frutos, debido a que el primero de septiembre del 2016, la Pulga anotó el único tanto de la victoria por 1-0 frente a Uruguay en un duelo disputado en la provincia de Mendoza.