Asado, emoción y equipo de gala de Scaloni: las últimas horas de Messi en el predio de la Selección Argentina

Se acerca la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, por lo que el crack rosarino de 39 años transita sus últimas horas como futbolista de la "Albiceleste" en el predio de la AFA en Ezeiza, que lleva su nombre. El delantero de Inter Miami de Estados Unidos viajó desde su Rosario natal hacia Ezeiza el domingo 4 de octubre por la tarde, por lo que se sumó al resto del plantel comandado por Lionel Scaloni y disfrutó de un rico asado en la cena.

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El del lunes 5 será el último entrenamiento de "Leo" con la remera nacional, por lo que ya aparece en el horizonte el partido homenaje frente a Benín en el estadio Monumental de River Plate. Para dicho compromiso histórico, el director técnico colocará a la mejor formación posible para que la multitud de 86.000 personas goce de la magia del astro por última vez.

Las cuentas oficiales del Seleccionado compartió videos e imágenes de todo tipo de la "Pulga" en sus horas finales en Ezeiza. Allí se observó al ex Barcelona y PSG junto al propio Scaloni, a Claudio "Chiqui" Tapia y al resto de los jugadores a pura sonrisa, tanto antes como después de la práctica. Asimismo, volvieron a estar en la concentración otros líderes del ciclo como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

La posible formación de la Selección Argentina para la despedida de Messi contra Benín

Todo indica que la "Albiceleste" volverá a tener a su equipo de gala para este cotejo tan especial, luego de haber jugado con un mix en los choques anteriores frente a Bolivia (4-0 en Córdoba) y Burkina Faso (7-0 en el Monumental). De esta manera, es muy probable que la alineación de Scaloni sea con un esquema táctico de 4-3-3, con Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Lionel Scaloni colocará el once ideal de la Selección Argentina frente a Benín.

Cómo ver la despedida de Messi en Argentina vs. Benín: hora, TV en vivo y streaming online

El encuentro será el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, mientras que el streaming irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Se viene la histórica despedida de Messi en la Selección Argentina.

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