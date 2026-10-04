Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina en la goleada ante Burkina Faso

Emiliano "Dibu" Martínez (6): cero exigencia para el arquero argentino que casi no le patearon. Descolgó un centro y no sufrió sobresaltos.

{{{htmlAmp}}}

Agustín Giay (6): buen partido del jugador del Palmeiras que cumplió bien su función. Seguro en ataque para pasar por la derecha. Le hicieron el penal para el primer gol argentino y tuvo una cerca del área para aumentar.

Cristian "Cuti" Romero (7): casi sin exigencia en el fondo. Las veces que le tocó marcar de arriba no perdonó a nadie y de abajo estuvo firme también. Tuvo sólo 45 minutos.

Lisandro Martínez (7): al igual que el Cuti volvió a ser firme en defensa y casi no tuvo exigencias en el fondo. Jugó sólo un tiempo.

Facundo Medina (6): firme como toda la defensa. Sin problemas por su lado y bien cada vez que pasó al ataque.

Alexis Mac Allister (7): buen partido del volante del Liverpool que se hizo cargo de la pelota en varios momentos, pero también de la marca y como siempre no desentonó en la mitad de la cancha.

Enzo Fernández (9): el mejor de la cancha. El volante del Manchester City manejó casi todas las acciones de ataque de la Selección Argentina y generó juego. Se asoció bien con Leonel Flores desde que ingresó la joya de Boca y sólo le faltó el gol.

Nico Paz (8): generador de juego, encarador y en un gran momento con la Selección. Marcó su merecido gol, se sacó jugadores de encima con facilidad y manejando la pelota. Gran demostración del joven del Como que sigue dando que hablar para heredar la 10.

Gianluca Prestianni (8): hoy le salieron todas al jugador del Benfica y coronó su partido con un gol luego de asociarse con Lautaro Martínez. Encarador, generador de juego por izquierda y desequilibrante por momentos.

Lautaro Martínez (7): abrió la cuenta de penal y participó de varias jugadas de ataque. Se entendió bien con Gianluca Prestianni y uno de los goles argentinos llegó gracias a esa asociación.

Julián Álvarez (5): rompió la racha y volvió al gol, aunque estuvo errático y no pudo marcar más.

LOS SUPLENTES

Leonardo Balerdi (6): poca participación para el defensor en el segundo tiempo.

Matías Soule (6): buenos aportes del joven de la Roma en ataque, asociado con Franco Mastantuono por momentos y buen manejo de pelota.

Franco Mastantuono (7): marcó el sexto gol de la Selección con rebote incluido y tanto antes como después tuvo algunas imprecisiones. Igualmente, buen ingreso del joven de la Fiorentina.

Leonel Flores (8): faltó su gol, pero hizo casi todo bien. La joya de Boca demostró otra vez su gran nivel generando peligro en el área rival y se entendió perfecto con Enzo Fernández.

Tomás Palacios (6): al igual que Leonardo Balerdi no lo exigieron desde su ingreso y cuando tuvo que marcar tanto de arriba como de abajo no dudó ni falló.

Nicolás González (5): poco en ataque, tuvo la suya y también lo superaron en defensa.

Giuliano Simeone (5): poca participación desde que entró en ataque.

Exequiel Palacios (6): participó muy poco desde su ingreso y no tuvo sobresaltos.

Valentín Barco (7): el Colo participó del ataque argentino y tuvo su chance de convertir pero no pudo.

Santiago Castro (6): buen ingreso del joven de la Roma que no desentonó con el resto cuando entró.

Gerónimo Rulli (6): sin exigencias después de reemplazar al Dibu Martínez. Casi ni participó del juego desde que entró.