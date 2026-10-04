Lionel Messi vuela de Rosario a Ezeiza, come un asado en el predio y se queda con el plantel de la Selección Argentina

Lionel Messi vuela de Rosario a Ezeiza, come un asado en el predio que lleva su nombre por la noche y se queda con el plantel de la Selección Argentina antes de su despedida en el amistoso contra Benín. El mejor futbolista de la historia aterrizará en el aeropuerto internacional de Buenos Aires, luego de un viaje de apenas una hora desde su ciudad natal en Santa Fe. Son horas decisivas y muy emotivas para el delantero de 39 años, que vivirá una jornada histórica el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20, en el estadio Monumental de River Plate.

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El crack de Inter Miami no estuvo en los primeros dos compromisos de la "Albiceleste" en esta fecha FIFA extendida, ya que había anunciado su retiro y además tenía que jugar un encuentro con el club de Estados Unidos. Por lo tanto, no participó del 4-0 a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba ni del 7-0 a Burkina Faso en la casa del "Millonario". De esta manera, se sumará solamente para el último cotejo, que marcará su adiós definitivo del conjunto nacional.

La agenda marca que Messi disfrutará de un asado para la cena de este domingo 4 junto al resto del plantel comandado por Lionel Scaloni, en el predio que lleva el nombre del mismísimo ex Barcelona en Ezeiza. Luego de la comida que es habitual en la concentración dos días antes de cada partido, "Leo" ya se quedará junto con sus compañeros de la Selección Argentina de cara al homenaje frente a Benín.

"La Pulga" será titular y no se descarta que Scaloni lo saque sobre el final, para recibir la última gran ovación de las 86.000 personas que habrá en las tribunas. Seguramente lo acompañará el equipo de gala también: el director técnico colocará a la mejor formación posible para que el ídolo se marche con todos los honores como se merece.

Lionel Messi llega a Ezeiza desde Rosario y se suma al plantel de la Selección Argentina.

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El encuentro será el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, mientras que el streaming irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

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