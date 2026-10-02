Cuántos DT tuvo Messi en la Selección Argentina: uno por uno, la lista de entrenadores

Lionel Messi construyó una carrera excepcional con la Selección Argentina, pero su recorrido con la camiseta albiceleste también estuvo marcado por los distintos entrenadores que lo acompañaron desde sus primeros pasos hasta su despedida. En total, nueve técnicos dirigieron al rosarino en la Selección Mayor.

{{{htmlAmp}}}

La lista atraviesa casi dos décadas de fútbol argentino: comienza con José Pekerman, quien lo hizo debutar oficialmente en la Mayor, y continúa con nombres emblemáticos como Diego Maradona, Alejandro Sabella y Gerardo Martino, hasta llegar a Lionel Scaloni, el entrenador con el que Messi consiguió los principales títulos de su etapa con la Albiceleste. La AFA registra goles de Messi bajo todos esos ciclos técnicos.

Todos los entrenadores que tuvo Messi en la Selección Argentina

1. José Pekerman — 2004 a 2006

Pekerman fue el primer entrenador de la Selección Mayor en dirigir a Messi. El vínculo comenzó cuando el futbolista daba sus primeros pasos en el seleccionado argentino y se extendió entre 2004 y 2006. Con él, Messi comenzó a construir su historia con la camiseta albiceleste.

2. Alfio Basile — 2006 a 2008

Después de Pekerman llegó Alfio Basile. El entrenador estuvo al frente de la Selección entre 2006 y 2008 y fue el segundo técnico de Messi en el equipo mayor. Durante este ciclo, el delantero comenzó a asumir un papel cada vez más importante.

3. Diego Maradona — 2008 a 2010

En 2008 llegó uno de los entrenadores más emblemáticos que tuvo Messi: Diego Maradona. El Diez dirigió a la Selección durante las Eliminatorias y el Mundial de Sudáfrica 2010. La relación entre ambos fue una de las más particulares de la carrera internacional de Messi, debido al vínculo entre dos generaciones de grandes figuras del fútbol argentino.

4. Sergio Batista — 2010 a 2011

Después del Mundial de Sudáfrica, Sergio Batista asumió como entrenador. Su ciclo se extendió entre 2010 y 2011 y tuvo como uno de sus principales objetivos construir el equipo alrededor de Messi.

5. Alejandro Sabella — 2011 a 2014

Alejandro Sabella tomó el mando en 2011 y condujo a Argentina hasta la final del Mundial de Brasil 2014. Fue uno de los entrenadores con los que Messi tuvo un papel central y bajo su conducción marcó 25 goles con la Selección, según los registros publicados por la AFA.

El ciclo de Sabella terminó después de la Copa del Mundo de 2014. Aquella Selección quedó a un partido del título mundial tras perder la final ante Alemania en tiempo suplementario.

Lionel Messi y Lionel Scaloni.

6. Gerardo Martino — 2014 a 2016

Gerardo "Tata" Martino asumió después del Mundial de Brasil. Durante su etapa, Argentina llegó a las finales de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, ambas perdidas ante Chile por penales.

Martino tiene, además, una particularidad dentro de la carrera de Messi: fue el único entrenador que dirigió al futbolista en tres equipos diferentes: Barcelona, la Selección Argentina e Inter Miami.

7. Edgardo Bauza — 2016 a 2017

Después de la salida de Martino, Edgardo Bauza asumió el cargo. Su ciclo fue breve: dirigió a Argentina entre 2016 y 2017, en una etapa complicada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia.

8. Jorge Sampaoli — 2017 a 2018

Jorge Sampaoli fue el octavo entrenador de Messi en la Selección Mayor. Llegó en 2017 y estuvo al frente durante el Mundial de Rusia 2018, donde Argentina quedó eliminada en octavos de final frente a Francia.

9. Lionel Scaloni — 2018 a 2026

Scaloni asumió en 2018 y se convirtió en el entrenador que más tiempo estuvo al frente de Messi en la Selección. Bajo su conducción, Argentina atravesó la etapa más exitosa de su historia reciente.

Con Scaloni, Messi consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. La AFA también registra que el delantero marcó 51 de sus goles con la Selección durante el ciclo del actual entrenador.

La etapa de Messi con Scaloni quedó además asociada al final de una larga búsqueda de títulos con la Selección. Después de varias finales perdidas, el equipo consiguió primero la Copa América en Brasil y luego el Mundial en Qatar.