Confirmado: Messi adquirió su primer equipo de fútbol profesional en España

Después de una larga transacción, al final el Club Deportivo Eldense de España anunció que Lionel Messi será su nuevo propietario y, de esta forma, se hace ofical lo que se presumia hasta el momento. La adquisición de la entidad por parte del ídolo de la Selección Argentina fue confirmada a través de comunicado.

{{{htmlAmp}}}

Allí, la institución europea publicó: "Dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución. La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense".

Y remataron: "Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana. La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte".

Oficial: Lionel Messi compró el club Eldense de España.

La historia de Eldense, el club que compró Messi en España

1. Origen y más de un siglo de tradición (1921)

El CD Eldense fue fundado el 17 de septiembre de 1921 en la ciudad de Elda, Alicante (Comunidad Valenciana), por una peña de aficionados del FC Barcelona. Es por esta razón que el club comparte desde sus orígenes los colores azul y grana (azulgrana) y un sentimiento muy ligado a la identidad culé, una coincidencia poética considerando quién es su nuevo dueño. Es, además, el club de fútbol decano de la provincia de Alicante.

2. Los vaivenes en el fútbol de España

A lo largo de sus más de 100 años de historia, el Eldense ha sido un equipo clásico del fútbol de barro y las categorías de ascenso en España.

Cuenta con el orgullo de haber sido campeón de la Tercera División de España en 12 ocasiones .

. Su época dorada inicial ocurrió en la década de 1950 y 1960, logrando estrenarse en la Segunda División el 9 de septiembre de 1956. Curiosamente, debutó en esa categoría con una goleada 4-0 ante el Córdoba CF, un rival al que vuelve a enfrentar actualmente.

3. El renacimiento y el meteórico ascenso reciente

Tras pasar décadas transitando por la Tercera División y la Segunda B, el club vivió una de las peores crisis de su historia en 2017, marcada por problemas financieros y un escándalo de amaño de partidos que casi destruye a la institución.

Sin embargo, en los últimos tres años, el club protagonizó una resurrección milagrosa:

Pasó de jugar en la extinta Tercera División a encadenar varios ascensos consecutivos .

. Logró coronarse campeón de su grupo en la Primera Federación (tercera categoría), lo que le devolvió el estatus de fútbol profesional en la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion) tras casi seis décadas de ausencia.

La llegada de Messi y el proyecto empresarial

La compra del club al grupo inversionista TH Soluciones (por una cifra que diversos medios estiman entre los 12 y 15 millones de euros) sitúa al Eldense en el mapa deportivo internacional. Aunque la transacción está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) según la Ley del Deporte de España, el acuerdo institucional ya es una realidad.

El plan de Messi con el club comprende varios puntos clave

Estabilización deportiva: El equipo se encuentra actualmente en la parte baja de la tabla (zona de descenso en Segunda División), por lo que el primer objetivo del nuevo técnico, Javi Calleja, es consolidar la plaza en la categoría de plata.

El equipo se encuentra actualmente en la parte baja de la tabla (zona de descenso en Segunda División), por lo que el primer objetivo del nuevo técnico, Javi Calleja, es consolidar la plaza en la categoría de plata. Inversión de infraestructura: A largo plazo, el proyecto empresarial no descarta expandir la marca con la mira puesta en LaLiga EA Sports (Primera División), lo que incluiría planes para la mejora o construcción de una ciudad deportiva y la modernización del estadio.

A largo plazo, el proyecto empresarial no descarta expandir la marca con la mira puesta en LaLiga EA Sports (Primera División), lo que incluiría planes para la mejora o construcción de una ciudad deportiva y la modernización del estadio. Patrocinio propio: Como antesala de la compra, la cadena hotelera del argentino, Hoteles MiM, pasó a ser el patrocinador principal del uniforme del equipo.

Los clubes de los que Messi es propietario

Con este movimiento, Messi no solo expande su "imperio" deportivo (donde ya posee participación en clubes como el Inter Miami, el UE Cornellà en Cataluña, el Deportivo LSM en Uruguay y Leones de Rosario en Argentina), sino que abre un capítulo de fantasía para los 3,500 abonados del pequeño y centenario club azulgrana de Eldense en España.