El jugador que llevó la "10" tras el alejamiento de Diego Maradona en la Selección Argentina se mostró optimista por el futuro de la "Albiceleste" sin Lionel Messi.

La marcha de Lionel Messi marcará el cierre de una era irrepetible para la Selección Argentina, pero también abrirá una discusión inevitable, sobre quién será el próximo dueño de la camiseta número 10. Marcelo Espina, el futbolista que heredó ese dorsal después del retiro de Diego Maradona, habló sobre el futuro de la "Albiceleste" sin el rosarino y dejó un mensaje optimista.

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El exmediocampista, que actualmente es comentarista en ESPN, entiende que la Selección Argentina deberá acostumbrarse a jugar sin Messi, una situación que inevitablemente modificará el escenario que el equipo de Lionel Scaloni conoce desde hace casi dos décadas.

Espina, que utilizó la número 10 después de la salida de Maradona y representó al seleccionado en la Copa América 1995 y la Copa Rey Fahd del mismo año, consideró que el equipo tendrá herramientas para continuar compitiendo en el máximo nivel. “Hay vida después de Messi, aunque será de otra manera”, aseguró.

Espina lució la 10 que dejó Maradona en el ciclo de Daniel Pasarella.

La frase resume el desafío que tendrá por delante la "Albiceleste". Después de tantos años con Messi como principal referente futbolístico, la camiseta que históricamente estuvo asociada con Maradona volverá a tener un nuevo dueño. Y para Espina, hay dos nombres que aparecen con fuerza en esa discusión.

El candidato de Espina para usar la 10 en la Selección Argentina

A la hora de elegir quién podría recibir el dorsal que dejará Messi, Espina mencionó primero a Enzo Fernández. El exjugador destacó la importancia que tiene el futbolista del Chelsea dentro de la estructura del equipo y consideró que sus características lo convierten en una alternativa concreta para asumir semejante responsabilidad.

“Hay que ver si los campeones del mundo quieren cambiar su número, pero desde el aspecto futbolístico propiamente dicho, por la importancia que tiene, por la jerarquía que tiene, Enzo Fernández sería el indicado por su posición y el peso específico en el equipo en cuanto al juego”, explicó.

Espina también recordó su propia experiencia con ese número. Contó que durante su etapa en la Selección le ofrecieron la camiseta 10, pero que finalmente prefirió identificarse con el número 8.

Por eso, entiende que no necesariamente será sencillo encontrar un futbolista dispuesto a asumir el peso simbólico que representa la camiseta que durante tantos años llevó Messi.

La otra una alternativa a futuro de la 10

El otro nombre que surgió durante el análisis fue el de Nico Paz. Sin embargo, Espina estableció una diferencia importante entre el presente del mediocampista y el de Enzo Fernández.

Para el exfutbolista, quien reciba la número 10 debería tener un lugar prácticamente asegurado dentro del equipo nacional. “Y si no, como a futuro, lo de Nico Paz es una alternativa viable. Pero el 10 de la Selección tiene que ser titular indiscutido y Nico Paz está en un proceso todavía de conocimiento, Enzo no”, señaló.

Así, Paz aparece como una posibilidad pensando en los próximos años, mientras que Fernández tendría, según el análisis de Espina, las condiciones para asumir desde el comienzo de la nueva etapa. La definición, de todos modos, todavía no está tomada.

Espina recordó el desafío que representó reemplazar a Maradona

La situación actual tiene un antecedente inevitable: el retiro de Diego Maradona. Espina fue precisamente uno de los futbolistas que recibió la responsabilidad de utilizar la camiseta número 10 después de la salida del ídolo. Por eso, su mirada sobre el futuro de la Selección Argentina adquiere una dimensión particular.

“Cuando se fue Diego de la Selección, pensábamos que iba a costar y costó, pero en el sentido del tiempo, fue cortito el tiempo entre la salida de Diego y la llegada de Messi”, recordó.

La diferencia ahora será que Messi permaneció durante aproximadamente dos décadas como principal figura del seleccionado. “Llevamos 20 años con este extraterrestre”, expresó Espina al referirse al capitán argentino.

Sin embargo, el exmediocampista evitó plantear un escenario pesimista. Por el contrario, destacó la cantidad de futbolistas que tiene actualmente Argentina y la posibilidad de que Scaloni pueda construir una nueva versión competitiva del equipo.

“Argentina tiene una cantidad de jugadores potables enorme. Insisto en que va a ser de otra manera, pero con un seleccionador y jugadores jóvenes como para ilusionarnos de que Argentina puede seguir siendo competitiva”, sostuvo.

Qué dijo Scaloni sobre el futuro de la camiseta 10

Mientras comienza el debate sobre quién podría convertirse en el sucesor de Messi, Scaloni ya dejó una definición concreta: la camiseta no tendrá nuevo dueño hasta después de la despedida del capitán.

El entrenador fue consultado sobre la posibilidad de que otro jugador utilice el número 10 antes del último partido de Messi con la Selección Argentina y fue contundente.

“Hasta que sea el partido de Leo no le daremos la 10 a nadie, a partir de ahí veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que conlleva”, explicó.

De esta manera, el número permanecerá ligado a Messi hasta su despedida. Después llegará una decisión que tendrá un fuerte peso futbolístico y simbólico.

Por ahora, Enzo Fernández y Nico Paz aparecen entre los nombres mencionados por Espina, aunque será Scaloni quien deberá determinar quién se convierte en el próximo portador de una camiseta que antes de Messi perteneció a Maradona.