Lionel Messi será distinguido por la UBA con el Doctorado Honoris Causa antes de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental.

Lionel Messi recibirá uno de los máximos reconocimientos que concede la Universidad de Buenos Aires. El Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad otorgarle el Doctorado Honoris Causa al capitán histórico de la Selección Argentina, en una ceremonia prevista para el 6 de octubre, pocas horas antes del partido que marcará la despedida del equipo nacional en el Estadio Monumental.

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La distinción no apunta únicamente a la extraordinaria carrera deportiva de Messi. Según los fundamentos de la resolución, la UBA también puso el foco en los valores que el futbolista representó durante su trayectoria con la camiseta argentina: excelencia, perseverancia, humildad y compromiso.

La Universidad consideró que esas características se encuentran alineadas con principios que la institución busca representar. De esta manera, el reconocimiento contempla tanto los logros obtenidos por Messi dentro de la cancha como la dimensión que alcanzó su figura en la sociedad argentina.

El rosarino, que se despedirá de la "Albiceleste" tras más de 20 años, recibirá así una distinción que habitualmente está reservada para personalidades destacadas de diferentes ámbitos de la cultura, la ciencia y la vida pública.

Los títulos que llevaron a Messi a recibir el Honoris Causa

La resolución de la UBA destaca especialmente el recorrido de Messi como capitán de la Selección Argentina. Durante esta etapa, el rosarino fue protagonista de los títulos obtenidos en la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El documento también menciona el subcampeonato conseguido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A partir de esa sucesión de resultados, Messi integró el equipo que consiguió cuatro títulos consecutivos con la selección mayor, una marca que la resolución considera inédita para el fútbol argentino. Pero el reconocimiento de la UBA pretende ir más allá de las estadísticas y los trofeos.

El rector de la institución, Ricardo Gelpi, explicó que el homenaje busca destacar también aspectos personales del futbolista y su papel como representante de la identidad argentina. “Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó Gelpi.

El homenaje será antes de la despedida en el Monumental

La ceremonia está programada para el martes 6 de octubre, pocas horas antes del partido que la Selección Argentina disputará en el Estadio Monumental. El encuentro tendrá un significado especial porque está previsto como la despedida del seleccionado en el escenario ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La UBA, por el momento, no informó detalles adicionales sobre el formato del acto ni precisó dónde se desarrollará exactamente.

El vicerrector Emiliano Yacobitti también destacó la importancia de Messi como representante de los valores asociados a la camiseta argentina. Según explicó, el futbolista lo hizo “con coraje y respeto”.

Desde la Universidad señalaron además que el reconocimiento se inscribe dentro de una tradición presente en instituciones académicas de distintas partes del mundo, que han distinguido de manera honorífica a deportistas por sus trayectorias y por la influencia que alcanzaron en la sociedad.

Qué otras figuras recibieron el Doctorado Honoris Causa

El reconocimiento que recibirá Messi se suma a una extensa nómina de personalidades distinguidas por la Universidad de Buenos Aires.

Uno de los antecedentes más recientes es Carlos Alberto “Indio” Solari, quien recibió la distinción en diciembre de 2025 por una trayectoria artística de más de cinco décadas y por su aporte a la cultura popular argentina. El diploma y la medalla fueron recibidos posteriormente por el guitarrista Gaspar Benegas, ya que Solari no pudo participar personalmente del acto.

También fueron reconocidos por la UBA Charly García y Alejandro Dolina. En el caso de Dolina, la ceremonia tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales.

A esa lista se suma Joaquín Sabina, cuyo Doctorado Honoris Causa fue aprobado por el Consejo Superior durante 2025 en reconocimiento a su trayectoria musical y poética y al vínculo construido con Buenos Aires.