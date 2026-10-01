Cuándo es la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina: fecha, horario y TV vs. Benin

Lionel Messi ya tiene fecha para su despedida de la Selección Argentina. El capitán volverá a vestir la camiseta albiceleste el martes 6 de octubre, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín en el estadio Monumental, en el último amistoso de la ventana internacional. El partido comenzará a las 20, hora argentina.

{{{htmlAmp}}}

El encuentro marcará el cierre de la etapa de Messi con la Selección después de más de dos décadas vinculadas al combinado nacional. El rosarino no participará de los amistosos contra Bolivia y Burkina Faso y fue reservado para el último compromiso de la serie, que tendrá como escenario el estadio de River.

¿Cuándo es la despedida de Messi con la Selección Argentina?

La despedida de Messi será el martes 6 de octubre de 2026, cuando Argentina se enfrente a Benín por un amistoso internacional. El partido se disputará en el estadio Monumental, en Buenos Aires, y comenzará a las 20. La AFA confirmó el horario como parte del cronograma de los tres amistosos de esta ventana FIFA.

La agenda de la Selección Argentina quedó conformada de la siguiente manera:

Miércoles 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, a las 21, en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Argentina vs. Bolivia, a las 21, en el Estadio Mario Alberto Kempes. Sábado 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, a las 21, en el Estadio Monumental.

Argentina vs. Burkina Faso, a las 21, en el Estadio Monumental. Martes 6 de octubre: Argentina vs. Benín, a las 20, en el Estadio Monumental. Será el partido de despedida de Messi.

La particularidad de esta serie es que Messi fue convocado para el último encuentro. De esta manera, el partido ante Benín será su regreso a la Albiceleste después del Mundial 2026 y, a la vez, su última presentación con la camiseta argentina.

Lionel Messi.

¿Dónde ver Argentina vs. Benín por la despedida de Messi?

El partido entre Argentina y Benín se podrá ver en vivo en Argentina por TyC Sports y Telefe. La transmisión también estará disponible a través de las plataformas digitales asociadas a ambas señales, entre ellas TyC Sports Play y Mi Telefe.

Además, quienes cuenten con servicios de televisión paga podrán acceder a la transmisión mediante plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play, según la disponibilidad de cada señal. El encuentro tendrá así una cobertura especial por tratarse del último partido de Messi con la Selección. La expectativa también se trasladó al Monumental: las entradas para el encuentro fueron comercializadas previamente y la AFA organizó el partido como una jornada de homenaje al capitán.

La despedida de Messi: el último partido con la camiseta argentina

El duelo ante Benín cerrará una etapa excepcional de la historia de la Selección Argentina. Messi disputará su partido número 208 con el combinado nacional y llegará al encuentro como máximo goleador histórico de la Albiceleste, con 125 tantos.

Durante su trayectoria con Argentina, el rosarino conquistó el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2025 y la Finalissima 2022. También disputó las finales del Mundial 2014 y 2026, además de las Copas América de 2007, 2015 y 2016.

El amistoso frente a Benín será, por lo tanto, el cierre formal de su recorrido con la camiseta argentina. Después de este partido, la Selección comenzará una nueva etapa con otros referentes y una generación de futbolistas que deberá asumir el protagonismo que durante años tuvo Messi.