Por qué Messi se retiró de la Selección Argentina: los motivos que dio el crack

Lionel Messi ya venía meditando la decisión de ponerle punto final a su historia con la Selección Argentina, pero la muerte de su padre, Jorge, terminó de convencerlo de que era el momento indicado. Después de una carrera marcada por títulos, frustraciones y una relación única con la camiseta albiceleste, el capitán entendió que había llegado la hora de cerrar una etapa. Lo explicó en una carta escrita después de la final y ratificada tras la pérdida de su papá: “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

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Por qué Messi se retiró de la Selección Argentina: las razones que dio

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi al comienzo de su despedida. La determinación, según explicó, no fue impulsiva. Había comenzado a procesarla apenas terminado el Mundial y, con el paso de las semanas, la idea fue tomando forma hasta convertirse en una decisión definitiva.

Uno de los motivos centrales fue el desgaste acumulado después de tantos años con la camiseta argentina. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, expresó. Messi destacó que siempre dejó todo por la Selección, tanto durante los años en los que los resultados no llegaban como en la etapa gloriosa que comenzó con la Copa América 2021 y continuó con la Finalissima, el Mundial de Qatar y los títulos posteriores.

Lionel Messi con la camiseta de su país.

En su carta apareció, además, una frase que resume el estado en el que decidió despedirse: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. No se trató solamente de una cuestión futbolística. Messi reconoció que representar a la Argentina exige un compromiso absoluto y consideró que ya había entregado todo lo que tenía para ofrecer.

Su mirada sobre el recambio generacional y la muerte de su papá

También apareció otro factor: el recambio generacional. “Aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió el rosarino. La Selección ya cuenta con una nueva camada que comenzó a ganar protagonismo y Messi entendió que su salida también puede abrir espacio para los futbolistas que vienen detrás.

El paso del tiempo fue otro elemento determinante. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”, señaló. A pesar de que todavía mantenía un nivel competitivo, el propio Messi asumió que su ciclo estaba llegando naturalmente a su final.

Lionel Messi con la última camiseta de la Selección hecha para su despedida.

Pero hubo una razón especialmente profunda detrás de la confirmación. La muerte de Jorge Messi terminó de darle otro peso a una decisión que Leo ya había comenzado a tomar. Su padre fue una figura fundamental desde los primeros años de su carrera y uno de sus principales acompañantes durante el camino que lo llevó desde Rosario hasta convertirse en campeón del mundo.

Por eso, al final de su carta, Messi dejó una aclaración que terminó de explicar el momento elegido para anunciar su retiro: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Messi se despide de la Selección después de haber alcanzado los máximos objetivos con la camiseta argentina. Pero, sobre todo, lo hace convencido de haber dado todo. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, escribió. Una frase que resume el vínculo de toda una vida y el dolor de cerrar una historia que, para él, siempre significó mucho más que el fútbol.