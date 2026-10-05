Lionel Messi anunció su debut en la televisión, en el último proyecto que pensó con su papá: "Tengo muchas ganas"

La nueva serie animada de fantasía deportiva Messi y los gigantes, producida ejecutivamente por Lionel Messi, presentó un adelanto durante San Diego Comic-Con Málaga, en España. El evento reunió a más de 3.000 fanáticos en el Hall M, donde se conocieron nuevos detalles de la producción que llegará a Disney+ en 2027.

{{{htmlAmp}}}

Durante la presentación participaron los productores ejecutivos Lacey Stanton y Bryan Korn, de Sony Pictures Television; el director Dan Creteur, de Atlantis Studios; y Sergi Reitg, de Sony Music Vision. El equipo adelantó aspectos de la mitología de la serie, sus personajes y la música que acompañará la historia.

Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con la canción original “Vamos, Vamos, Vamos”, interpretada por el cantante argentino Luck Ra. El tema forma parte del adelanto presentado en el evento y se suma a una producción que busca combinar el universo del fútbol con una aventura fantástica. Además, se confirmó que el actor argentino Milo Burgess-Webb será quien le ponga voz a Leo, el protagonista de la serie.

De qué trata Messi y los gigantes y cuándo se estrena

La historia tiene como protagonista a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes. Para poder regresar a su hogar, deberá enfrentarse a diferentes desafíos y participar en batallas de alto riesgo similares al fútbol.

En ese mundo, los enfrentamientos se desarrollan utilizando poderosas “esferas”. Leo deberá enfrentarse a gigantes legendarios y atravesar distintos desafíos para intentar restaurar los reinos fracturados de Iko. Pero el protagonista tiene una particularidad. A diferencia de otros personajes, no puede utilizar los poderes de ese universo para potenciar su juego. Por eso deberá recurrir a sus propias capacidades.

La habilidad, el trabajo en equipo y la determinación serán sus principales herramientas para superar los obstáculos. De esta manera, la serie propone una aventura fantástica alrededor de un joven héroe que deberá enfrentarse a la adversidad y aprender a confiar en sí mismo. A través de su cuenta de Instagram, Messi se mostró ansioso por la serie: "Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie".

Messi y los gigantes cuenta con Lionel Messi Cuccittini y Jorge Messi Pérez, fallecido recientemente, como productores ejecutivos. La producción ejecutiva también está a cargo de Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes por Sony Pictures Television; Afo Verde por Sony Music Latin Iberia; y Tom Mackay y Sergi Reitg por Sony Music Vision. Messi y los gigantes estrenará globalmente en Disney+ durante 2027.