Netflix: actúa Florence Pugh, tiene 7 capítulos y es la serie de época basada en una famosa novela

De qué trata la serie Al este del edén, que está en Netflix.

Netflix estrenó Al este del Edén, una miniserie de siete episodios que adapta la novela homónima de John Steinbeck, publicada originalmente en 1952 por el Premio Nobel de Literatura. La producción está encabezada por Florence Pugh y tiene a Zoe Kazan como creadora, guionista, productora ejecutiva y showrunner junto a Jeb Stuart. Los siete capítulos ya están disponibles en la plataforma.

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La historia se centra en la familia Trask y atraviesa varias décadas de su historia. El punto de partida está en la relación entre los hermanos Adam y Charles, marcada por la presencia de un padre dominante y por caminos de vida muy diferentes. En ese entramado familiar aparece Cathy Ames, una mujer independiente cuya llegada modifica el vínculo entre ambos hermanos y desencadena una saga que continuará con la siguiente generación.

La serie transcurre entre la Guerra Civil estadounidense y la Primera Guerra Mundial. De esta manera, el relato familiar queda ligado a un período de profundas transformaciones sociales. La producción sigue a los personajes mientras construyen sus propias vidas y enfrentan las consecuencias de las decisiones tomadas por generaciones anteriores.

En el centro de la trama está Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh. Su personaje se encuentra estrechamente vinculado con los hermanos Trask, interpretados por Christopher Abbott y Mike Faist. A partir de ese vínculo, la historia aborda temas como la herencia familiar, la identidad, la culpa y el conflicto entre el bien y el mal. La serie también explora cómo determinadas decisiones pueden atravesar una familia y afectar a quienes llegan después.

El reparto se completa con Christopher Abbott como Adam Trask y Mike Faist como Charles Trask. También forman parte del elenco Hoon Lee, como Lee; Tracy Letts, como Cyrus Trask; Martha Plimpton, como Faye; Ciarán Hinds, como Samuel Hamilton; Joseph Zada, como Cal Trask; y Joe Anders, como Aron Trask.

La película que también adapta la novela de John Steinbeck

La nueva serie busca trasladar a la pantalla la dimensión familiar e intergeneracional de la novela. Zoe Kazan conoce la obra desde su adolescencia y, según explicó a Netflix, encontró en ella una historia especialmente vinculada con las preguntas sobre el legado familiar y aquello que una generación transmite a la siguiente. También, el abuelo de Zoe Kazan, el director Elia Kazan, llevó anteriormente la novela a la pantalla en 1955, en una película protagonizada por James Dean.