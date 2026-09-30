Ray Gunn: Netflix anunció la película animada del director de Los Increíbles que Pixar no quiso hacer por su "oscuridad"

Netflix estrenará la película animada del director de Los Increíbles que no tuvo Pixar por ser "demasiado oscura".

Netflix presentó el trailer y la fecha de estreno de Ray Gunn, la nueva película animada de Brad Bird (el director de Los Increíbles y El gigante de hierro) que Pixar no quiso hacer por considerarla demasiado "oscura". Los detalles del filme que está inspirado en los largometrajes de espionaje de los años '40.

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Ray Gunn, un proyecto que Brad Bird intentó llevar adelante durante más de 30 años, propone una historia de cine negro retrofuturista y sigue a Raymond Gunn, el último detective humano, en un mundo futurista habitado por igual por humanos y alienígenas. Cuando Raymond es incriminado en una trama de asesinatos que tienen foco en la peligrosa estrella pop Venus Nova, deberá pelear por la verdad aunque su vida se vea amenazada.

La película cuenta con un elenco de voces liderado por Sam Rockwell como Raymond Gunn y Scarlett Johansson como Venus Nova, y lo completan Tom Waits como Eyera, Matt Berry como Francis "Slugsy" Xavier, Brad Bird como Gunsol y Musker, los secuaces alienígenas de Slugsy, Alan Tudyk, Bobby Cannavale, Michael Chernus, Kether Donohue, Michelle Rodriguez, Aasif Mandvi, Matt Jones, Kathryn Hunter, John Ratzenberger, Justin Peck y Patton Oswalt como un holograma.

Según información del portal Whats on Netflix, la película tendrá un estreno limitado en cines de Estados Unidos a partir del 4 de diciembre de 2026 y se proyectará en formato 70 mm en salas seleccionadas. Por el momento no se confirmó si Ray Gunn también se verá en cines de Argentina. Lo que ya está confirmado es que se estrenará mundialmente en la plataforma el 18 de diciembre de 2026.

Poster oficial de Ray Gunn, la nueva película de Brad Bird para Netflix.

La inspiración de Brad Bird para Ray Gunn

En declaraciones a Tudum, un evento organizado por Netflix para anunciar sus próximos estrenos, Brad Bird señaló: "La presentación que se me ocurrió fue 'El halcón maltés' mezclado con 'Buck Rogers. Me gustan los dos géneros, y mezclarlos parecía divertido, además de una oportunidad para jugar con muchos elementos muy cinematográficos y personajes extremos".

Además, el director de Los Increíbles remarcó que con Ray Gunn busca atraer a un público que no se siente interpelado por este cine: "La animación es un medio demasiado divertido e interesante como para limitar qué tipo de historias se pueden contar. Hay una gran parte de la gente que no ve animación. Es un grupo al que estoy deseando convencer porque es una forma de arte increíble que está demasiado limitada en la mente de la gente".

La película estuvo en desarrollo durante 30 años y Pixar no quiso hacerla porque era demasiado "oscura" y orientada a adultos. "El público de Pixar es muy amplio, y eso me encanta, al igual que trabajar con el estudio", sostuvo Brad Bird, señalando que Ray Gunn no encajaba en el molde de la compañía.