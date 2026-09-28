Toto Ferro estrena El tren fluvial, la película marcada por la muerte de su amigo Lucas Vignale: "Cada día de su ausencia es una batalla"

Toto Ferro presenta El tren fluvial, su nueva película junto al fallecido Lucas Vignale.

A los 9 años, Milo descubre que crecer también puede significar aprender a escapar. Entre el malambo, las obligaciones de la casa y el mandato de ser el hijo perfecto, imagina una salida posible: subirse a un tren y viajar hacia Buenos Aires, esa ciudad que conoce a través de las películas. Pero el viaje que emprende no es solamente geográfico. Es también el descubrimiento de su propia libertad.

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El tren fluvial nació de la amistad y del trabajo compartido entre Toto Ferro y Lucas Vignale, quien murió antes de poder acompañar el estreno de la película. Hoy, Ferro asume la tarea de presentar una obra que construyeron juntos y que, al mismo tiempo, funciona como registro de una amistad y de un universo cinematográfico que ambos soñaron. En una entrevista con El Destape Web, el actor y director habló sobre las influencias que marcaron la película, el proceso de encontrar a su protagonista y la difícil experiencia de presentarla en Argentina sin su amigo tras su exitoso paso por festivales internacionales.

Hablemos de tus influencias en El tren fluvial: ¿qué tan importante fue el cine de Leonardo Favio y Luis Ortega?

- Fueron fundamentales. El cine de Favio es una influencia un poco más lejana porque no lo conocí, pero sí conocí sus películas que inventan un mundo que a mí me gustaría habitar. Es otra época, tiene unos personajes muy interesantes. Con Lucas (Vignale) siempre quisimos hacer una película para ir hacía ese mundo soñado que contiene personajes bizarros, monitos, trenes, colores fuertes y vívidos... Y es ahí donde se interpone el cine de Luis (Ortega), que lidia un poco con estas cosas. Es un poco como lo que dice Andréi Tarkovski sobre los dos tipos de directores de cine que existen: están los que inventan un mundo y los que lo retratan. Nosotros queríamos inventar.

A Ortega lo conociste en un momento muy especial de tu vida...

- Sí, cuando terminé la secundaria. Trabajé con él y viví mucho tiempo cerca suyo, en un tiempo cuando mi cerebro se estaba desarrollando y empezaba a encontrar mis gustos y pasiones. En ese aspecto, Luis es un maestro. Mis amigos también son mis maestros, porque son los que terminaron forjando mi cine.

Me quedé pensando en la frase de Tarkovski y el mundo que inventaron en la película. ¿Lo hicieron como respuesta al mundo en el que vivimos?

- Simplemente queríamos seguir un personaje que vaya atravesando distintas aventuras y convirtiendo el dolor o la curiosidad en un viaje. Sí pensamos en la errancia, el estar paseando solo por la calle sin saber lo que se quiere, pero sintiendo que querés hablar con alguien pero no das con la persona indicada. Queríamos hacer todo eso desde los ojos de un niño, activar esa mirada inocente y abierta a sorprenderse con todo.

Hubo un cuento que nos sirvió de gran inspiración que fue El sastrecillo valiente. Es una narración antigua que me leía mi abuela cuando era chico, antes de irme a dormir, y que me marcó mucho porque cuenta la historia de un personaje que tiene que salir a demostrarle al mundo que es valiente, que tiene fuerza y que puede ir atravesando distintas misiones para llegar al final del día.

Milo Barria, el niño protagonista de El tren fluvial.

¿Cómo dieron con Milo Barria, el niño protagonista?

- Él no había actuado nunca. Lo conocimos porque un día nos invitaron a filmar una obra de teatro que se hace en su pueblo, Madariaga, donde se recrea el Vía Crucis. Ahí actuaba Milo y nos sorprendió mucho, a Lucas le llamó mucho la atención y le ofrecimos ser uno de los personajes de nuestro cortometraje La pasión.

El principal desafío era mantenerlo despierto, divertido y atento a las escenas que había que trabajar cada día. Siempre había que inventar juegos nuevos para que su inocencia se mantenga activa y eso fue lo que nos mantuvo despiertos durante todo el rodaje. Creo que esa dificultad fue lo mejor que le pudo haber pasado a la película.

La muerte trágica de Lucas Vignale te dejó presentando la película en soledad. ¿Cómo estás transitando su ausencia?

- Es duro. Cada día de su ausencia es una batalla, pero tener esta película es una gran armadura para aguantarla. Es un gran registro de nuestra amistad y de todo lo que vivimos y logramos juntos. Logramos todo lo que nos propusimos y por lo menos eso me da una sensación de tranquilidad. Lo siento siempre al lado mío.

El Tren Fluvial se estrena el jueves 8 en la sala Leopoldo Lugones (Avenida Corrientes 1530, CABA) y el sábado 10 en el MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, CABA).