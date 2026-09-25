Netflix: quién es Luz Jiménez, la actriz de 91 años que hace mamá de Mercedes Morán en la serie Mis muertos tristes

Netflix estrenó la serie Mis muertos tristes, basada en cuentos de la escritora Mariana Enríquez. Una de las sorpresas del elenco fue la actriz Luz Jiménez, un rostro nada conocido para la televisión argentina: la actriz de 91 años fue una de las elegidas por Pablo Larraín para hacer de mamá de Mercedes Morán.

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A lo largo de más de medio siglo de trayectoria, la actriz chilena Luz Jiménez construyó una carrera que atravesó teatro, cine y televisión, y que encontró en los personajes secundarios y de reparto una enorme capacidad para dejar huella. Y a los 91 años, continúa vinculada a la actuación y en un estreno de Netflix con proyección internacional.

Su acercamiento al mundo artístico ocurrió temprano. Cuando tenía 12 años asistió al Teatro Municipal de Santiago para ver la ópera Porgy and Bess. Aquella experiencia despertó una fascinación que con el tiempo se transformaría en una decisión profesional. Después de terminar sus estudios escolares ingresó a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde tuvo entre sus maestros a figuras fundamentales de la escena chilena como Agustín Siré, Alejandro Sieveking, Bélgica Castro y Víctor Jara. Sin embargo, dejó la carrera después de dos años.

Se casó, tuvo cuatro hijas y durante un período trabajó como secretaria en la Universidad Católica. Pero el teatro volvió a aparecer como una necesidad pendiente. Desde su trabajo administrativo se acercó nuevamente a la Escuela de Artes y Comunicaciones de esa universidad y, doce años después de su primera experiencia académica, decidió regresar a estudiar actuación. Egresó a fines de 1979 y, desde entonces, hizo de la interpretación el centro de su vida profesional.

Luz Jiménez en Mis muertos tristes, la serie de Netflix dirigida por Pablo Larraín.

La televisión terminó convirtiéndose en uno de los espacios donde alcanzó mayor popularidad. Durante la etapa de mayor reconocimiento de las teleseries de TVN participó en producciones como Sucupira, La Fiera y Romané, entre otras. Su recorrido también incluye trabajos cinematográficos. Su filmografía reúne títulos como Nemesio, Cachimba, La vida de los peces, Gloria, Mis hermanos sueñan despiertos y Desconectados, además de cortometrajes y otros proyectos audiovisuales.

Mis muertos tristes no es el primer trabajo de Luz Jiménez junto al cineasta chileno. El vínculo se remonta a 2012, cuando Jiménez integró el elenco de No, la película dirigida por Larraín sobre la campaña del plebiscito chileno de 1988. Allí interpretó a Kiki Blanche.

De qué trata Mis muertos tristes

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.