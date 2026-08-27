Darío Barassi reveló el secreto de sus escenas de acción en la serie Gutiérrez is mai neim: "Un gordo divino que me hacía..."

Darío Barassi volvió a la ficción con la serie Gutiérrez is mai neim, una comedia policial de Disney+ que protagoniza junto al comediante Yayo Guridi. La producción marcó un desafío para el conductor, más allá de los cambios físicos -debió pelarse para crear el personaje-, según reveló en una entrevista.

"Me encanta que Gutiérrez y Torcoletti no sean dos boludos, son tipos que tienen mucha calle, despiertos, con mucha viveza. Ellos resuelven de otra manera, viene la CIA con toda su tecnología, pero nosotros somos amigos de los dueños de los 'telos' y ellos nos pasan toda la data", admitió Barassi en una entrevista con La Nación sobre su personaje y los desafíos que debió afrontar para componerlo.

Lo curioso es que el actor y conductor de 100 argentinos dicen (El Trece) también admitió que tuvo doble de riesgo para las escenas de acción y bromeó: "Tuve un doble, porque además tengo vértigo, así que en las escenas que se hacían en altura había un gordo divino que me hacía la segunda".

Por el oficio de su personaje, un policía, Barassi debió aprender a usar armas de fuego y asistir a clases de disparo. El actor se confesó asombrado por la experiencia, ya que nunca tocó un arma en su vida. "Tuve que practicar cómo se usan, cómo caminar con un arma, cómo disparar, que me gustó un montón, así que, peligroso", remarcó.

De qué trata Gutiérrez is mai neim

La serie Gutiérrez is mai neim comienza con un hecho que sacude a las autoridades: el embajador ruso en Argentina aparece asesinado de un disparo en la frente. Debido a la jurisdicción del caso, la investigación queda en manos del subcomisario Roberto Gutiérrez, interpretado por Darío Barassi, un policía comprometido con su trabajo pero escasamente preparado para enfrentar un crimen de semejante magnitud.

Todo se complica cuando la CIA decide intervenir en la investigación. Lejos de aceptar las órdenes del organismo estadounidense, Gutiérrez se resiste a perder el control de su territorio y decide resolver el caso a su manera. Para ello contará con la ayuda del teniente Rubén Torcoletti, personaje encarnado por Yayo, quien se convierte en su inseparable compañero de aventuras.

Mientras intentan descubrir quién asesinó al diplomático y cuáles fueron los motivos del crimen, Gutiérrez y Torcoletti quedan envueltos en una sucesión de episodios tan caóticos como insólitos. En el camino deberán enfrentarse a dealers, desarmaderos clandestinos, caranchos, cabarets, geriátricos, tomas de rehenes, manifestaciones, cortes de ruta, bingos, rusos disidentes e incluso personajes tan extravagantes como hombres araña, en una historia que convierte cada obstáculo en una nueva oportunidad para el disparate.