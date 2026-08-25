“La gente es estúpida”: la frase de Margarita que muchos vincularon como un mensaje político de Cris Morena contra Milei

La exitosa serie argentina Margarita estrenó su tercera temporada este lunes en HBO Max y todos los ojos se posaron sobre la productora Cris Morena, creadora del proyecto, por la viralización de una picante frase en el guion que apuntaría contra el presidente Javier Milei.

En las últimas horas se viralizó un fragmento que corresponde al primer capítulo de la tercera y última entrega de la serie spin-off de Floricienta, en el que Isabel Macedo -en el papel de Delfina, histórica antagonista del programa televisivo- realiza un monólogo con una dura reflexión sobre algunas "injusticias" de la sociedad.

“Cuando te preguntes cómo puede ser que un villano sea presidente, o una villana sea aplaudida por el público (posiblemente por ella misma), recordá esta verdad universal: porque la gente es estúpida”, expresa mientras se la muestra a ella y al resto del elenco sobre el escenario, siendo ovacionados por el público. Rápidamente, el clip se viralizó en redes sociales y los usuarios relacionaron la contundente frase con el actual presidente de la Nación, Javier Milei, lo que alimentó un debate entre los seguidores del oficialismo y la oposición.

Por otro lado, los trolls libertarios no atribuyeron la frase al funcionario, sino que interpretaron la frase como algo que se puede adaptar históricamente. Otros especularon que los guionistas utilizaron la frase para generar polémica y que se hablara de la serie. Por el momento, la productora Cris Morena no se ha expresado políticamente a favor ni en contra del actual gobierno y tampoco emitió un descargo tras la polémica.

De todas maneras, en el pasado Cris Morena sí manifestó su apoyo público a María Eugenia Vidal años atrás, calificándola como "una mujer mágica, angelada, absolutamente incorruptible y fuertísima".

De qué trata la tercera temporada de Margarita

Los primeros cinco episodios de la tercera y última temporada de Margarita ya se encuentran disponibles en HBO Max, dando comienzo al gran final de una historia que reunió a una comunidad de fans alrededor de sus personajes, vínculos y canciones. Compuesta por 20 episodios, la tercera temporada retoma los acontecimientos del final de la segunda entrega, con Delfina nuevamente en el poder y la verdad sobre los Calderón de la Hoya cada vez más cerca. Margarita y sus hermanos se enfrentarán a revelaciones sobre su origen, su identidad y su padre, mientras nuevas pistas sobre su paradero reavivan la posibilidad de un esperado reencuentro.

En Krikoragán, la revolución cobrará cada vez más fuerza y los personajes se organizarán para recuperar lo que les pertenece. La lucha dará paso a nuevos escenarios, llevando la historia hacia conflictos más grandes y giros inesperados que cambiarán destinos. El elenco está encabezado por Mora Bianchi e Isabel Macedo, junto a Franco Yan, Benicio Gravier, Toti Spangenberg, Lola Abraldes, Mateo Belmonte, Mery del Cerro, Julia Calvo, Rafael Ferro y Benjamín Alfonso.