Fue coreógrafa de Cris Morena, se fue del país hace más de 10 años y anunció una sorpresa: "Desde cero"

Fue coreógrafa de Cris Morena, se fue del país hace más de 10 años y anunció una sorpresa.

Por primera vez, Buenos Aires será sede de Project Dance, el reconocido encuentro internacional que reúne a bailarines, estudiantes, maestros, coreógrafos y profesionales de la industria de la danza con el objetivo de generar oportunidades, formación y comunidad. La edición porteña estará producida por Claudia Palta, otrora coreógrafa de Cris Morena que está radicada en Estados Unidos.

El evento, que ya tiene las inscripciones abiertas, se desarrollará durante tres jornadas consecutivas del viernes 11 al domingo 13 de septiembre y propone una experiencia integral que combina exhibiciones, espectáculos, clases magistrales, becas internacionales y regalos. “Queremos construir una comunidad desde cero a nivel federal y conectada globalmente”, sostiene Palta en un comunicado divulgado a la prensa.

Project Dance. Foto: gentileza prensa.

El proyecto, que este año ya pasó por Houston, Nueva York, Kona, París, Panama City Beach, Oklahoma City, Atlanta, Costa Rica entre otras ciudades, fue fundado por la bailarina Cheryl Cutlip y actualmente se sostiene por una red de colaboradores que trabajan de manera voluntaria para acompañar el desarrollo artístico y profesional de jóvenes talentos.

Qué es el Project Dance, qué busca y qué actividades habrá

La primera edición de Project Dance Buenos Aires contará entre sus maestros convocados a primeras figuras del Teatro Colón como Cecilia Figaredo y Emanuel Abruzzo, también se suma el reconocido maestro de jazz y coreógrafo de musicales Gustavo Wons y la presencia especial del gran maestro, director de danza y de la comedia musical argentina Ricky Pashkus. Además la ciudad recibirá al coreógrafo Steve Rooks, cuyas obras han sido presentadas en compañías y escenarios de todo el mundo.

Project Dance. Foto: gentileza prensa.

La programación de Project Dance Buenos Aires comenzará el viernes 11 de septiembre con una Expo de la Industria de la Danza, que promete ser un espacio de encuentro entre participantes, maestros, coreógrafos, empresas y patrocinadores, pensado para fomentar el networking, intercambio de experiencias y brindar a los participantes oportunidades laborales. Durante la jornada también se realizará el ensayo de un Flashmob Internacional que se replica a nivel global en todas las ciudades donde se desarrolló hasta ahora el evento.

El segundo día se hará un Show de danza en la Plaza Chabuca Granda (entre las calles Av. Pres. Manuel Quintana y Pres.Eduardo V. Haedo), pleno corazón del barrio de Recoleta, donde se les ofrecerá a los participantes la oportunidad de presentar coreografías de diversos estilos frente al público. La propuesta busca acercar la danza a la comunidad y sacar a los bailarines de los estudios de danza y teatros para que compartan su arte en un show gratuito al aire libre.

La experiencia culminará el domingo 13 de septiembre con una jornada de Masterclasses dictadas por reconocidos docentes de distintas disciplinas, entre ellas ballet, contemporáneo, jazz, tap, danzas urbanas y más. Además, se realizarán audiciones para otorgar becas que permitirán a los ganadores vivir la experiencia Project Dance en otras ciudades del mundo o acceder a una semana de formación en Estados Unidos a través de la Beca Internacional Conmemorativa Chet Walker.

Project Dance. Crédito de foto: @htxartistphotog)

Cómo anotarse en el Project Dance Buenos Aires

Las inscripciones a las jornadas de tres días en Buenos Aires de Project Dance arrancaron el 1 de junio y van a seguir hasta el 11 de septiembre inclusive. Están abiertas a todos los bailarines que residan en cualquier parte de Argentina, preferentemente a partir de los 10 años (acompañados por un mayor).

Los interesados pueden inscribirse a través de la página web de www.projectdance.com/argentina o hacer clic en este link para la compra anticipada y obtener más información. También, pueden consultar por email a [email protected] o @projectdancebuenosaires. La inscripción incluye acceso a la Expo de PDBA, presentación en vivo de PDBA, show de danza al aire libre, baile grupal (Flashmob), clases con importantes maestros, regalos -incluyendo la camiseta oficial de PDBA- y la oportunidad de audicionar para una beca de Project Dance.