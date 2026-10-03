Los ocho jugadores que pueden irse de River en diciembre

Aún falta demasiado para el mercado de pases del verano, pero en River se puede anticipar una nueva limpieza de nombres que no serían tenidos en cuenta para el comienzo de la temporada 2027. Algunos se encuentran dentro del plantel, mientras que otros deben retornar de sus préstamos, pero sus actuaciones no terminan de convencer.

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Lo primero a mencionar es que se trata de jugadores cuyos pases fueron prestados a otros equipos, pero no están atravesando un gran momento. Es por ello que la continuidad dentro del plantel no se encuentra para nada asegurada. Todo depende de que hagan un enorme giro en los próximos días para captar la atención del cuerpo técnico de Leonardo Ponzio como también de los directivos para aceptar un regreso. Mientras que otro grupo cumplió un ciclo defendiendo la camiseta del Millonario y la mejor opción es marcharse.

Jeremías Ledesma

Se encuentra en calidad de préstamo en Rosario Central hasta diciembre, pero cuenta con la chance de una opción de compra de 1.8 millones de dólares por el 60% de la ficha. Hay grandes chances de que sea vendido en los próximos días.

David Martínez

Se encuentra defendiendo la camiseta de Defensa y Justicia, pero con una opción de compra de 900 mil dólares por la mitad de su ficha. Está claro que su nivel no es el mejor y se considera que su regreso será para marcharse nuevamente y así lograr desprenderse de su ficha.

Martínez Quarta

Se habla de la posibilidad de su salida debido a que cumplió un ciclo con la camiseta y por eso es uno de los jugadores más resistidos por los hinchas tanto en las redes sociales como en las tribunas del estadio Monumental.

Lautaro Rivero

Pasó de ser una fija dentro de la defensa a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Se menciona la chance de estudiar ofertas para desprenderse de su ficha. Hay chances de que continúe con su carrera en Brasil como también en México. La idea es venderlo para generar un ingreso.

Matías Galarza

El volante defiende la camiseta del Inter Miami de Lionel Messi, que dispone de una opción de compra de 3 millones de dólares por la mitad de la ficha. La misma se transforma en una obligación en caso de que el volante paraguayo dispute el 66% de los partidos hasta el final de la temporada.

Tiago Serrago

Se trata de un volante ofensivo que se encuentra en Tigre con una opción de compra de 1.6 millones de dólares por el 50% de la ficha. Hasta el momento, es el segundo préstamo que afronta y hay grandes chances de que salga nuevamente para encontrar su lugar en el fútbol.

Tomás Nasif

Es un caso bastante particular porque está en Platense sin cargo ni opción de compra, pero es muy probable que a su regreso se marche nuevamente a préstamo porque no tendrá lugar dentro de la delantera del Millonario.

¿Y qué pasará con Santiago Beltrán?

Lo primero a mencionar es que River se encuentra negociando con el representante de Santiago Beltrán para extender el contrato que culminará en diciembre del 2027. Hay una buena predisposición para que esto suceda, pero además para colocar una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros. Aunque desde el Club entienden que el arquero tendrá poco tiempo dentro del plantel porque son varios los equipos de Europa que se encuentran interesados en su ficha.