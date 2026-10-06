Despedida de Messi: un excombatiente de Malvinas cantará el himno en el adiós al capitán de la Selección Argentina

El excombatiente de Malvinas Fabio Santana cantará el himno nacional argentino este martes 6 de octubre durante la despedida de Lionel Messi. En artista entonará las estrofas en la previa al encuentro de la Selección Argentina contra Benín en el Mundial y añadirá un poco más de épica al histórico día.

{{{htmlAmp}}}

Oriundo de La Matanza, Santana confirmó la noticia a través de un emotivo video en redes sociales donde señaló: "Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren, quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional, que es la despedida de Lionel Messi ".

Y expresó al respecto: “Es una satisfacción enorme y una cosa maravillosa unir las dos pasiones de los argentinos, las causas nacionales: las Malvinas y nuestra Selección nacional, con uno de los dos mejores de la historia, recordando siempre a Diego”.

Quién es Santana: la voz que entonará el himno este martes

El excombatiente hizo la colimba en 1981 con la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10 en Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero. Según contó, durante la guerra se dedicó a colocar los campos minados para obstruir el paso del enemigo y crear puentes para el paso. Más de 40 años después se dedica a la música.

No es la primera vez que el excombatiente canta el himno durante un evento deportivo, ya que lo hizo en múltiples ocasiones previas como la Copa Davis 2011, durante la celebración de los 75 años del Turismo Carreter y en partidos de Los Pumas, entre otros.

Tampoco será su debut junto a la Selección Argentina, ya que cantó durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, en diferentes ocasiones: Argentina contra Colombia en el Mario Alberto Kempes y, también en 2022, contra Venezuela en La Bombonera.

La última vez que cantó el himno para la Albiceleste, sin embargo, fue en marzo de 2026 cuando la Selección se enfrentó ante Zambia, en la previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

¿A qué hora empieza el último partido de Messi con la Selección?

El último partido de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca será este martes 6 de octubre desde las 20 hs en el Estadio Monumental. En la previa, habrá distintos homenajes al 10, con shows y la presencia de varios de sus excompañeros.