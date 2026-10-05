"Monumento a Messi": la obra que homenajea el legado del capitán argentino

La figura de Lionel Messi suma una nueva representación artística orientada a perpetuar su impacto dentro y fuera del campo de juego. Este jueves 1° de octubre se realizará la presentación formal de la maqueta correspondiente al "Monumento a Messi", un proyecto impulsado para destacar el talento, la perseverancia y la humildad que caracterizan al ídolo futbolístico.

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La cita tendrá lugar en las instalaciones del taller de creación, situado en la calle Deheza 4953, en el barrio porteño de Saavedra (CABA). La obra fue diseñada de manera conjunta por los escultores Miguel Jerónimo Villalba y Daniel Mirtov.

En la composición, el deportista rosarino ocupa la posición central, rodeado por representaciones escultóricas secundarias que repasan escenas y figuras clave a lo largo de su carrera deportiva.

El emprendimiento está respaldado por el estudio Arte Villalba Esculturas, espacio con un cuarto de siglo de trayectoria en el modelado de monumentos de gran envergadura. El equipo ya cuenta con experiencia en la fisonomía del capitán de la Selección Argentina: en 2023 realizaron una estatua de Messi destinada a la sede de la CONMEBOL, antecedente que sirvió de base para idear este tributo de mayor dimensión.

ArteVillalba convocó a instituciones, empresas y personas que quieran acompañar el proyecto del "Monumento a Messi".

Más allá del reconocimiento deportivo, el concepto busca erigirse como un testimonio sobre la superación personal y la grandeza del futbolista. Para financiar y concretar el paso de la maqueta a la pieza definitiva de gran tamaño, los responsables del taller abrieron la convocatoria a organismos e instituciones públicas o privadas interesadas en sumarse al desarrollo del proyecto.

Una obra que marca la garra, la audacia y la habilidad de Messi

"¿En que me basé para hacer este proyecto en homenaje a Leo Messi?", planteó Miguel desde su cuenta de Instagram y explicó: "Primero que nada, no me interesaba representarlo levantando una copa o festejando un gol, sino más bien mostrar el momento previo. Una de esas jugadas donde Messi con unos pocos movimientos, escribe la historia".

"Porque Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, y este homenaje debía superar la visión triunfalista de la copa y la celebración, porque Messi representa más bien al camino hacia esa gloria, al juego en sí mismo", agregó el escultor.

Finalmente, Villaba destacó: "Me pareció que un homenaje a Messi tenía que representar esa escena de fútbol que todos tenemos en la mente. Y también, tenía que tener a los rivales que superó. Esa escena representa la garra, la audacia y la habilidad de Leo".