Qué significa la camiseta de la despedida de Messi en la Selección Argentina: las fotos

El fútbol argentino se prepara para vivir una jornada histórica cargada de nostalgia, emoción y agradecimiento. Tras un ciclo glorioso e inolvidable de 21 años vistiendo la camiseta de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi lucirá por última vez los colores patrios en un encuentro conmemorativo. Para estar a la altura de este hito, Adidas ha presentado una indumentaria exclusiva diseñada especialmente para este evento. Esta casaca no es solo una prenda deportiva más, sino un homenaje visual a la trayectoria del futbolista que transformó la historia del deporte nacional y devolvió al país a la cima del mundo.

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Los detalles y significados del diseño

Cada elemento de la nueva indumentaria fue concebido con un fuerte valor simbólico para resumir el legado del capitán. La camiseta destaca por una estructura visual compuesta por dos amplias franjas verticales de color celeste que enmarcan una franja central blanca, posicionando en el centro exacto al sol de mayo de la bandera nacional. Este detalle evoca el orgullo patrio y la luz con la que el astro rosarino guio al equipo a lo largo de más de dos décadas de entrega absoluta.

Por otro lado, la inclusión del color dorado en la tipografía del nombre "MESSI" y en el legendario número "10" encierra una profunda carga emocional. El tono oro remite directamente a la época dorada que vivió el fútbol argentino bajo su liderazgo, coronada con la conquista del Mundial de Qatar y múltiples trofeos internacionales. Esta pieza de colección sintetiza el paso del sufrimiento a la gloria eterna, convirtiéndose en un objeto de culto para los fanáticos que ya pueden adquirirla.

Lionel Messi como seleccionado argentino. (Crédito de foto: Adidas)

¿Cuándo juega su partido de despedida y contra qué selección?

El escenario elegido para dar el último adiós al máximo símbolo de la Albiceleste será el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires. La gran cita tendrá lugar este 6 de octubre, fecha en la que Argentina se enfrentará a la selección de Benín en un partido amistoso internacional que promete ser conmovedor.

Camino a este homenaje, el capitán no formó parte de los compromisos previos frente a Bolivia, ni ante Burkina Faso. Todas las miradas y la emoción del pueblo argentino estarán concentradas en la noche de este martes, cuando Lionel Messi salte al campo de juego luciendo su manto dorado.