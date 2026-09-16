Dónde comprar zapatillas Adidas baratas en un outlet de CABA: descuentos de hasta el 80% en la segunda unidad

Comprar zapatillas de marca a un precio más bajo es una de las alternativas que ganan fuerza entre quienes buscan renovar el calzado sin pagar el valor de lista. En ese contexto, Adidas mantiene durante septiembre una promoción en determinados locales outlet que incluye 80% de descuento en la segunda unidad.

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La propuesta alcanza productos seleccionados de calzado, indumentaria y accesorios que están identificados con la señalización de la promoción. Además, en uno de los outlets de la Ciudad de Buenos Aires se exhibe una oferta que permite llevar dos pares de calzado por $119.999, aunque los precios y la disponibilidad dependen del modelo y el stock.

Dónde queda el outlet de adidas con la promoción en CABA

Uno de los locales que participa de la promoción está ubicado en Distrito Arcos, en Palermo, en Paraguay 4979, Ciudad de Buenos Aires. El establecimiento atiende todos los días de 10 a 21.

La promoción también puede encontrarse en otros locales de formato outlet de adidas. El buscador oficial de la marca actualmente registra, entre otros, un adidas Outlet Store CABA en Vieytes 1328, Barracas, y otro en Av. Triunvirato 4251, Villa Urquiza.

Por eso, antes de acercarse a una sucursal, conviene consultar la disponibilidad específica de los productos incluidos en la promoción.

Cómo funciona el descuento del 80% en la segunda unidad

La mecánica de la oferta es sencilla: hay productos identificados con la palabra “PROMO” y, al llevar dos unidades alcanzadas por la acción, la segunda se paga con un 80% de descuento. Además, los artículos participantes pueden combinarse entre sí, por lo que no necesariamente es necesario comprar dos productos iguales.

El beneficio se aplica sobre distintos tipos de productos y puede incluir zapatillas, botines de fútbol, calzado infantil, ropa deportiva y accesorios. Entre los artículos relevados en el local también aparecen camisetas, chombas y mochilas.

Adidas.

Uno de los ejemplos permite entender la diferencia que puede generar la promoción: si dos productos incluidos tienen un precio de $74.999 cada uno, el segundo queda en $14.999 con el descuento del 80%. En ese caso, ambos productos suman $89.998.

Dos pares de zapatillas por $119.999: qué hay que saber

Además del descuento en la segunda unidad, en el outlet de Distrito Arcos se exhibe una promoción que permite llevar dos pares de calzado por $119.999, lo que representa un promedio de aproximadamente $60.000 por par. La oferta puede estar condicionada a los modelos participantes.

Los valores no necesariamente se aplican a todos los productos del local. La disponibilidad depende del modelo, talle y stock, por lo que es recomendable verificar las condiciones de cada artículo antes de realizar la compra.

La marca también cuenta con una sección Outlet en su tienda online oficial, donde actualmente aparecen zapatillas con descuentos de hasta 70% en algunos productos, aunque las promociones de internet y las de los locales físicos pueden ser diferentes.