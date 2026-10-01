Por qué Ángel Di María se retiró de la Selección Argentina: los motivos del adiós de "Fideo"

El ciclo de Ángel Di María en la selección argentina de fútbol masculino terminó la noche del 14 de julio de 2024, cuando la Albiceleste conquistó la Copa América en Miami ante Colombia. Entre lágrimas, "Fideo" jugó sus últimos minutos con la camiseta nacional, cerrando un camino brillante que tuvo su emotivo homenaje semanas después en el Estadio Monumental.

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Los motivos de su retiro y una trayectoria de redención

La decisión de dar un paso al costado fue el fruto de un proceso meditado. Según confesó el futbolista rosarino, la idea nació tras la consagración en el Copa América 2024. El motivo central de su retiro radicó en el deseo de marcharse en la cima de su carrera y "por la puerta grande", pleno y vigente, evitando sufrir el desgaste del esfuerzo físico a sus 36 años.

Asimismo, el zurdo comprendió que era el momento de permitir la renovación generacional en el plantel. Su objetivo era marcharse en la cima de su rendimiento y por la puerta grande.

La trayectoria de Di María en el seleccionado mutó de la resiliencia a la gloria. Tras sufrir duros cuestionamientos durante la época de sequía, rompió el maleficio en la final de la Copa América 2021 en el Maracaná con su célebre gol picando la pelota. A partir de allí, vivió una etapa dorada con la conquista de la Finalissima 2022, el Mundial de Catar y el bicampeonato de América en 2024, convirtiéndose en uno de los máximos ídolos de la historia argentina.

El delantero argentino Ángel Di María. (Crédito de foto: AFP)

Su presente en Rosario Central y el camino hacia el futuro

Lejos de colgar los botines, la carrera de Ángel Di María sigue vigente en el fútbol argentino, vistiendo la camiseta de Rosario Central. Liberado de las enormes presiones que implicaba vestir la camiseta albiceleste, el delantero transita este período disfrutando los entrenamientos y partidos con renovada energía. Aunque no ha establecido una fecha fija para su retiro profesional definitivo de los clubes, reconoce que el aspecto físico determinará el momento adecuado para poner fin a su ciclo como jugador.

De cara a los próximos años, Di María ya ha iniciado el curso de director técnico para prepararse tácticamente. Aunque su prioridad inmediata tras el retiro será descansar y compartir tiempo con su familia, contempla seriamente la posibilidad de dirigir en el futuro, aportando su vasta experiencia en el fútbol desde el banquillo.