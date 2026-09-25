Cómo es y cuánto sale la camiseta que usará la Selección Argentina en la despedida de Messi: los detalles

La Selección Argentina cerrará la serie de amistosos el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Monumental enfrentando a Benín en lo que será la despedida oficial de Lionel Messi con el equipo. El astro rosarino jugará su último partido con la "Albiceleste" después de anunciar su retiro y todo el equipo usará una camiseta especial. La misma ya está a la venta en la web de Adidas y se conocieron todos los detalles de dicha indumentaria muy diferente a la vestida en el Mundial 2026.

{{{htmlAmp}}}

Cabe destacar que el jugador del Inter Miami sólo disputará el mencionado compromiso en Núñez, no así los anteriores contra Bolivia en Córdoba y Burkina Faso también en cancha de River al igual que Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul. De hecho, la casaca la vestirán sólo ese día y tampoco lo harán en los duelos anteriores. Mientras tanto, Lionel Scaloni planea la posible formación para el próximo 30 de septiembre en el Kempes.

Cómo es la nueva camiseta de la Selección Argentina para la despedida de Messi

El Sol de Mayo es lo más notorio en la camiseta tanto en el frente como en la espalda y en el medio aparece el número en dorado. Un detalle no menor es que lleva el logo de Messi y no el de la marca alemana como es habitual. Del otro lado el clásico escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con algunos detalles en dorado, que también se repiten en las mangas y el cuello. A dicha indumentaria la acompañan también una para el calentamiento previo al partido, un short especial, medias y una de arquero en color verde.

Cómo es la camiseta que usará la Selección Argentina en la despedida de Messi

¿Cuánto sale la nueva camiseta de la Selección Argentina?

Hombre, con la 10 de Messi y manga corta: $189.999.

Hombre, sin la 10 de Messi, suplente y manga corta: $159.999.

Hombre, versión jugador con la 10 de Messi, manga corta: $259.999.

Hombre, versión jugador sin la 10 de Messi, suplente y manga corta: $229.999.

Short versión jugador: $109.999.

Short: $79.999.

Mujer: $149.999.

Niño: $149.999.

La lista de convocados completa de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín (Betis), Tomás (Estudiantes de La Plata) y Nicolás (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) y Tobías Andrada (River Plate).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago (Toluca), Ezequiel (Bayer Leverkusen) y Tobías (River Plate). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

(Roma), (Atlético de Madrid), (Juventus), (Benfica), (Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Internazionale), (Inter Miami) y Leonel (Boca Juniors). Tanto Thiago Almada (River Plate) como Juan Foyth (Villarreal) quedaron desafectados por Lionel Scaloni de la Selección Argentina para los amistosos internacionales por sus respectivas lesiones.

La camiseta alternativa de la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país