El dato de la Selección Argentina en el Mundial que desmonta el insólito argumento de Toto Caputo sobre la actividad económica

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, difundió un insólito dato acerca del nivel de actividad económica que publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, el cual registró una baja de 2,9% en julio respecto del mes anterior. El funcionario adjudicó la caída a "shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad", entre los que mencionó a "las menores horas trabajadas" debido a los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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A pesar de que en su publicación en X eligió destacar un crecimiento de 1,7% en los primeros siete meses del 2026 respecto del 2025, el dato que brindó acerca de la máxima competición de fútbol a nivel selecciones resulta falso: durante ese mes, la 'Albiceleste', que perdió frente a España en la final, apenas disputó tres partidos en días de semana, uno de los cuales (ante Cabo Verde) fue un viernes en horario nocturno.

La mentira de Caputo sobre el Mundial 2026: cuál fue su excusa por los partidos de la selección

En total, el combinado que dirige técnicamente Lionel Scaloni jugó cinco encuentros en julio, todos correspondientes a la fase eliminatoria del certamen. El viernes 3, en un cruce que comenzó pasadas las 19 horas en nuestro país, venció por 3 a 2 a Cabo Verde en 16vos; luego enfrentó a Egipto en octavos de final el martes 7 por la tarde, duelo que finalizó con el mismo resultado luego de una agónica remontada en los últimos minutos.

El partido de cuartos de final ante Suiza, que fue victoria por 2 a 1 en tiempo suplementario, se disputó el sábado 11 por la noche, mientras que el histórico triunfo ante Inglaterra en semifinales tuvo lugar el miércoles 15 por la tarde. Finalmente, el duelo por el título contra España, en el que Argentina cayó por la mínima, se jugó el domingo 19. De esta manera, apenas dos de las presentaciones coincidieron con días y horarios laborales; otro dato importante es que ni tras la victoria frente a los ingleses ni después de la final y el regreso de los jugadores al país el Gobierno de Javier Milei decretó feriado nacional.

La actividad cayó 2,9% en julio y se descarta la meta de crecimiento de Milei

La actividad económica volvió a retroceder en julio y el dato del INDEC vuelve a ampliar la distancia entre la evolución efectiva de la economía y las proyecciones del gobierno de Milei para este año. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 1,4 por ciento en la comparación interanual y de 2,9 por ciento respecto de junio en la medición desestacionalizada, mientras que la tendencia-ciclo mostró una variación positiva de apenas 0,2 por ciento". El resultado se explicó principalmente por el comportamiento de sectores vinculados al mercado interno, con bajas de 5,1 por ciento en comercio y 4,6 por ciento en la industria manufacturera.

El resultado se conoce apenas nueve días después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que modificó nuevamente su propia previsión para el crecimiento de la economía durante 2026 y ahora calcula una expansión de 3 por ciento. La estimación oficial ya había sido reducida desde el 5 por ciento que figuraba en el Presupuesto 2026, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubica el crecimiento esperado para este año en 2,1 por ciento.