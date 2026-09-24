La regla FIFA que prohibe el retiro de la camiseta 10 de Lionel Messi en la Seleccion Argentina

Lionel Messi dejó la Selección Argentina tras una carrera histórica y el interrogante pasa sobre lo que sucederá con la camiseta 10 a partir de ahora.

El retiro de Lionel Messi dejó una incógnita particular en la Selección Argentina: qué ocurrirá con el número que identificó al capitán durante toda una era. Aunque se especulaba con que la camiseta 10 podría convertirse en un homenaje permanente, las reglas de FIFA ponen un límite concreto y el dorsal deberá seguir disponible para los próximos futbolistas que representen al país.

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La posibilidad de retirar definitivamente el dorsal que utilizó Messi durante tantos años choca con una disposición de FIFA para sus competencias internacionales. El reglamento establece que las selecciones participantes deben asignar números de camiseta a los futbolistas que integran sus planteles. Por ese motivo, los dorsales deben permanecer disponibles y no pueden ser eliminados de manera permanente.

La medida no fue diseñada específicamente para el caso de Messi, se trata de una norma general que busca mantener un criterio uniforme entre todos los seleccionados que participan de los torneos organizados por FIFA. Aunque la camiseta número 10 haya quedado estrechamente relacionada con la figura del capitán argentino, el dorsal deberá continuar disponible para futuros integrantes del plantel.

La lógica detrás de la regla también apunta a evitar excepciones. Si una selección pudiera retirar un número para homenajear a una de sus grandes figuras, otros países podrían solicitar el mismo tratamiento para sus máximos referentes y transformar una situación extraordinaria en una práctica habitual.

El antecedente de Diego Maradona

El caso de Messi no es el primero que genera esta discusión en la Selección Argentina. Antes, la Asociación del Fútbol Argentino había intentado retirar la camiseta número 10 después del retiro de Diego Maradona. Sin embargo, FIFA no autorizó que el dorsal dejara de utilizarse en las competencias oficiales. Aquella situación se convirtió en un antecedente clave para entender por qué ahora tampoco sería posible retirar definitivamente la camiseta utilizada por Messi.

La normativa, según el material analizado, se mantiene incluso cuando se trata de futbolistas que tuvieron una influencia extraordinaria en la historia de sus respectivos seleccionados. Por eso, el legado de Messi no alcanza para modificar la obligación reglamentaria. La número 10 deberá seguir formando parte de las camisetas disponibles para la Selección Argentina.

Una camiseta que quedó marcada por Messi

Durante más de una década, la camiseta número 10 se convirtió prácticamente en una extensión de Lionel Messi. El delantero la utilizó en los principales momentos de su trayectoria con la Albiceleste y la llevó durante una generación que terminó alcanzando títulos que durante años parecían inalcanzables.

Con la Selección Argentina, Messi conquistó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar y nuevamente la Copa América en 2024. Además, terminó como el futbolista con más partidos y goles en la historia del seleccionado.

Ese recorrido explica por qué la discusión sobre el futuro del dorsal excede una cuestión meramente numérica. Para los hinchas argentinos, retirar la 10 podría representar un reconocimiento simbólico a una carrera que modificó para siempre la historia reciente del seleccionado. Pero las reglas de FIFA establecen otro escenario.

¿Quién usará la número 10 de la Selección Argentina?

Con Messi fuera del seleccionado, otro futbolista deberá vestir la camiseta que durante años estuvo identificada con el capitán. La número 10 continuará disponible en las competencias internacionales y, eventualmente, tendrá un nuevo dueño. Será una situación particular para cualquier jugador que reciba ese dorsal, debido al peso que adquirió durante la era del rosarino. Hoy, el principal candidato es Nicolás Paz.

El nuevo portador no heredará solamente un número. También llevará una camiseta asociada a algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente de la Selección Argentina. La diferencia es que ahora el desafío ya no será ocupar el lugar de Messi, sino convivir con el significado que dejó su paso por la Albiceleste.