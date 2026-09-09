Di María rompió el silencio en plenos rumores desde Rosario Central: "Me querían retirar"

Ángel Di María habló este miércoles 9 de septiembre ante los medios y descartó completamente la chance de retirarse del fútbol profesional. El campeón de todo con la Selección Argentina rompió el silencio días después del empate de Rosario Central ante Newell's en el clásico y no se guardó nada. Con sus palabras, el "Fideo" dejó en claro que no tiene en sus planes colgar los botines y que también está sumamente feliz en nuestro país, además de que quiere ir por más títulos en su carrera.

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Di María rompió el silencio desde Rosario Central y descartó el retiro

"Me quieren retirar. Están todos con eso. En este momento no. La verdad es que estoy feliz, muy contento", aseguró Di María con respecto a la posibilidad de retirarse. A su vez, aclaró que el objetivo de la conferencia fue "para charlar un poco con todos". "Hablo poco con los de Rosario porque normalmente me toca hablar en cancha y lo digo siempre. Tenía ganas de hacer una conferencia acá con todos ustedes", aseguró. Luego, insistió con el tema principal: "no me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy feliz y disfrutando del fútbol argentino. Volví a ser feliz, a una liga competitiva, quiero seguir disfrutando". Cabe destacar que están séptimos en la Zona B y sextos en la anual, pero a seis del líder, Argentinos Juniors.

Por otro lado, con respecto a su presente soñado sostuvo: "No pensé que iba a ser así, que iba a vivir todo lo que estoy viviendo, lo que vivo día a día en Rosario. Lo digo porque sinceramente me cruzo mucha gente de Newell's que me agradece también, gente con tatuajes que les veo y me piden fotos. Eso es lo lindo, al final volví para eso, para ser feliz de esa manera. Lo dije cuando pasaron las amenazas, que quería vivir tranquilo, ser feliz y vivir como cualquier otro ciudadano. Hoy lo estoy viviendo de esa manera, más que agradecido al fútbol argentino, a la gente, al país, a todos".

Los números de Di María en Rosario Central

Partidos jugados : 85.

: 85. Goles : 22.

: 22. Asistencias : 9.

: 9. Títulos: Liga Profesional 2025 (por tabla anual).

Ángel Di María descartó el retiro del fútbol

Fixture de Rosario Central en el Torneo Clausura