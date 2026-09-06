Insólito empate y escándalo: Rosario Central y Newell's igualaron 1 a 1 en Arroyito

Newell's y Rosario Central empataron 1 a 1 en una nueva edición del clásico rosarino, en el duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. A pesar de que se había puesto en ventaja sobre el final del primer tiempo gracias al gol de Gastón Ávila, el 'Canalla' dejó escapar dos puntos de forma insólita ante la 'Lepra' que se encontró con la igualdad en tiempo de descuento con el tanto de Matías Cóccaro. En el festejo, los hinchas arrojaron objetos hacia los jugadores visitantes y ambos bancos de suplentes protagonizaron un picante cruce que no pasó a mayores.

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Con este resultado, el equipo que dirige técnicamente Jorge Almirón perdió la posibilidad de arrimarse al pelotón de líderes en la Zona B y quedó en sexta posición con doce unidades. Por su parte, el cuadro de Frank Kudelka se mantiene quinto en la Zona A con los mismos puntos y conservó su invicto de cuatro partidos sin derrotas.

El resumen de la victoria de Rosario Central en el clásico ante Newell's

El duelo empezó friccionado, con una dura infracción de Franco Ibarra en apenas un minuto y medio de partido que el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó con tarjeta amarilla. Con el correr de los minutos, el local comenzó a acercarse con mayor claridad al área rival; por su parte, la 'Lepra' intentaba llegar con Walter Mazzanti y Matías Cóccaro como referencias pero sin claridad.

El golpe llegó sobre el final del primer tiempo: después de un córner ejecutado por Campaz y un rebote dentro del área en Enzo Copetti, Gastón Ávila conectó la pelota con un zurdazo infernal que se colgó en el ángulo derecho del arco defendido por Josué Reinatti. El tanto del 'Gato', el primero en este Clausura y el sexto para él con la camiseta del 'Canalla', provocó el delirio de toda la hinchada presente en el Gigante de Arroyito.

En el complemento, Central cerró bien los caminos hacia el arco de Jeremías Ledesma y apostó por contragolpear para estirar la ventaja en el marcador, y aunque logró generar peligro no pudo definir el encuentro. Por su parte, el entrenador Frank Kudelka movió el banco de suplentes con los ingresos de Mateo García y el uruguayo Ignacio Ramírez para sumar gente al ataque pero con poco éxito.

Cuando parecía que el partido estaba liquidado, un pelotazo largo desde la defensa de Newell's y dos continuidades dejaron descolocada a la defensa de Central; Cóccaro anticipó al arquero y, con un remate al segundo palo, puso el 1 a 1 para el festejo desaforado del conjunto rojinegro. Después de una larga revisión en el VAR para confirmar que estaba habilitado, Falcón Pérez convalidó el tanto y la 'Lepra' se llevó un punto fundamental en el clásico.

"Fideo, Fideo": la reacción de los hinchas de Rosario Central ante la ovación a Messi

Los hinchas de Rosario Central reaccionaron a la breve interrupción del partido en el minuto 10 en homenaje a Lionel Messi por la Selección Argentina, dispuesto por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). En pleno clásico frente a Newell´s en el estadio Gigante de Arroyito, los 42.000 fanáticos del "Canalla" presentes simplemente aplaudieron y gritaron "Fideo, Fideo" para ovacionar en realidad a su propio ídolo, Ángel Di María.

Por su parte, "Leo" es seguidor de la "Lepra", histórico adversario del conjunto auriazul en la mencionada ciudad santafesina. En esta oportunidad, lejos de rechazar al delantero de Inter Miami como ha sucedido en otras ocasiones, "Los Guerreros" sólo apoyaron a "Angelito" y se chocaron las manos. El propio Di María aplaudió de principio a fin y dio el ejemplo, por lo que fue felicitado por el propio árbitro Yael Falcón Pérez.