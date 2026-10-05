Cuándo fue el primer partido de Messi en la Selección Argentina juvenil: el día que lo "blindaron" para evitar que juegue para España

El 29 de junio de 2004, Lionel Messi jugó por primera vez con la camiseta de la Selección Argentina juvenil frente a Paraguay. Tenía apenas 17 años y la AFA organizó a contrarreloj un partido para evitar que España se quedara con la joya que comenzaba a deslumbrar en Barcelona. El joven rosarino tenía el deseo de jugar con su país, pero hasta poco antes los caminos no se habían cruzado.

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La noche era fría, había garúa y en las tribunas del estadio de Argentinos Juniors -recinto elegido para este encuentro- había apenas unos pocos cientos de espectadores. Para ellos, aquel partido entre la Selección Sub 20 y Paraguay era apenas un amistoso. Con el tiempo, se convertiría en una fecha histórica: fue el día en que Messi comenzó formalmente su vínculo con la Argentina.

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La historia del debut de Lionel Messi con la Selección Argentina había comenzado poco antes. En la AFA habían recibido un video con algunas jugadas del rosarino, que por entonces brillaba en las inferiores del Barcelona. España ya lo tenía en la mira y existía la posibilidad de que fuera convocado por sus seleccionados juveniles.

Hugo Tocalli, entrenador de la Sub 20, vio las imágenes y llevó el tema junto con Gerardo Salorio ante Julio Grondona. “El video lo ve Tocalli, me lo comenta. Se lo llevamos a Julio Grondona, quien con una rapidez bárbara se da cuenta de que estaba citado un combinado Sub 22. Messi llegó al país el 25 de junio, apenas un día después de cumplir 17 años", recordó Salorio.

La respuesta de Grondona fue inmediata: había que organizar un partido que quedara registrado oficialmente, al tener como dato que Messi había sido citado para jugar con la sub 17 de España y la intención de blindarlo en Argentina antes. Paraguay aceptó disputar el encuentro y presentó un combinado Sub 22. Messi llegó al país el 25 de junio, apenas un día después de cumplir 17 años. Cuatro días más tarde, ya estaba sentado en el banco de suplentes con la camiseta número 17.

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Argentina salió con todo y resolvió el partido en el primer tiempo. Pablo Barrientos marcó dos goles, Ezequiel Lavezzi convirtió otro y Ezequiel Garay, de penal, puso el 4-0. Messi, mientras tanto, esperaba su oportunidad. Tocalli decidió respetar a Barrientos y dejó al rosarino en el banco durante los primeros 45 minutos. Pero en el entretiempo llegó el momento esperado.

“Leo entra en el segundo tiempo porque Tocalli respeta a Pablo Barrientos. Cuando termina el primer tiempo me dice: ‘Calentá al pibe’”, contó Salorio. El preparador físico fue a buscarlo y Messi parecía estar distraído. “¿No querés jugar?”, le preguntó. Entonces, el juvenil reaccionó y comenzó a prepararse para entrar.

Lionel Messi en el banco durante su primer partido.

Messi ingresó para el segundo tiempo y rápidamente mostró todo lo que había visto Tocalli en aquel video. Se movió con libertad, pidió la pelota y comenzó a desequilibrar. Su primera gran intervención terminó en una asistencia para Pablo Vitti, que marcó el 5-0. Después llegó el momento que quedó para siempre en la historia. A los 35 minutos del segundo tiempo, Messi recibió cerca de la mitad de la cancha, aceleró con la pelota dominada, dejó rivales en el camino, eludió al arquero y definió para marcar el 7-0. Federico Almerares había convertido previamente el sexto y luego volvió a anotar para cerrar el 8-0 definitivo.

“Le pedí que jugara libre y en donde se sintiera cómodo, como en Barcelona”, recordó Tocalli. Y agregó sobre aquel primer contacto con la camiseta argentina: “Apenas tocó la primera pelota y arrancó, ya entusiasmaba. Y la primera que agarró terminó adentro”.

No hubo un estadio lleno ni una multitud para recibirlo. Hubo frío, garúa y unos pocos testigos. Pero aquella noche, en La Paternal, Argentina consiguió algo mucho más importante que una goleada: logró que Lionel Messi jugara oficialmente por primera vez con la camiseta celeste y blanca. El objetivo de aquella operación relámpago estaba cumplido. El resto es historia.