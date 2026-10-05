Por qué Messi renunció a la Selección Argentina en 2016: los motivos que dio el crack

Lionel Messi tomó una de las decisiones más inesperadas de su carrera el 26 de junio de 2016. Después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile, el capitán de la Selección Argentina anunció que no volvería a vestir la camiseta albiceleste. El dolor por una nueva frustración, sumado a una seguidilla de finales perdidas, llevó al crack mundial a decir basta.

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Cómo fue la renuncia de Messi en 2016 a la Selección Argentina

La derrota ante Chile no fue un golpe aislado. Para Messi significaba su cuarta final perdida con la Selección mayor: la Copa América de Venezuela 2007, el Mundial de Brasil 2014, la Copa América de Chile 2015 y, nuevamente, la Copa América Centenario 2016. "Son cuatro finales, no es para mí, lamentablemente lo busqué, pero no se me dio", expresó aquella madrugada. El futbolista también explicó que había intentado conseguir el título en numerosas oportunidades y que la nueva frustración había sido demasiado dolorosa.

"En el vestuario pensé que la selección no es para mí, y he decidido terminar todo aquí", manifestó. Y agregó: "Es lo que siento ahora, es una tristeza grande que me vuelva a pasar, me toca errar el penal a mí, era importantísimo. Ya está, no va más".

Messi también dejó en claro que su decisión no tenía que ver solamente con el penal fallado. El problema era mucho más profundo: el cansancio de haber llegado varias veces al último partido y no poder conseguir el título que tanto buscaba con Argentina. "Es por el bien de todos, no nos conformamos con llegar a la final y no ganarla, se acabó", sostuvo el capitán.

El operativo retorno y su rápido regreso a la Selección Argentina

La renuncia, sin embargo, duró menos de dos meses. Durante ese período hubo pedidos públicos y privados para que Messi reconsiderara su decisión. Finalmente, el 12 de agosto confirmó que volvería a jugar para Argentina. "Pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta", explicó en un comunicado. También sostuvo que había problemas que resolver dentro del fútbol argentino, pero que prefería hacerlo desde adentro y no desde afuera.

El regreso tuvo además un nuevo entrenador. Gerardo Martino había dejado su cargo después de la Copa América y Edgardo Bauza asumió como técnico. El Patón habló con Messi y consiguió convencerlo de regresar para afrontar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Lionel Messi volvió junto a Edgardo Bauza.

El retorno se produjo el 1 de septiembre de 2016, en Mendoza, ante Uruguay. Messi volvió con la camiseta argentina, fue capitán y marcó el gol del triunfo por 1-0. Aquella noche comenzó a cerrar una de las etapas más turbulentas de su relación con la Selección.

Con el paso de los años, aquella renuncia quedó como un episodio excepcional en la carrera del máximo referente argentino. Messi volvió, siguió intentando y, finalmente, consiguió aquello que en 2016 parecía imposible: ganar títulos con la Selección y convertirse en campeón del mundo.