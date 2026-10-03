Cuándo y cómo fue el debut de Messi en la Selección Argentina Mayor: así fue su presentación vs. Hungría

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina comenzó de una manera tan inesperada como inolvidable. El 17 de agosto de 2005, con apenas 18 años, el rosarino hizo su debut en la Mayor durante un amistoso frente a Hungría en Budapest y que terminó de la peor manera posible. Pero que fue el inicio de una relación extensa de más de dos décadas con la Albiceleste, a la que le dio todo.

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José Pekerman lo mandó a la cancha en el segundo tiempo, pero lo que debía ser el comienzo de una larga historia con la camiseta albiceleste terminó abruptamente: Messi estuvo apenas 92 segundos en el campo y fue expulsado. Messi llegaba a aquella convocatoria después de haber brillado en el Mundial Sub 20 de Países Bajos, donde Argentina se consagró campeona y él fue una de las grandes figuras del torneo. Había marcado seis goles y obtenido tanto el Balón de Oro como la Bota de Oro, por lo que su salto a la Selección Mayor parecía cuestión de tiempo.

Cómo fue el partido donde debutó Messi

El partido ante Hungría se disputó en el estadio Ferenc Puskás de Budapest. Argentina, dirigida por Pekerman, se impuso 2-1 con goles de Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze, pero aquella noche quedó marcada para siempre por el estreno de un joven Messi que ingresó desde el banco para reemplazar a Lisandro López a los 18 minutos del segundo tiempo.

La escena que cambió la historia ocurrió prácticamente de inmediato. Messi recibió la pelota e intentó avanzar mientras Vilmos Vanczak lo sujetaba de la camiseta. El delantero buscó liberarse del defensor húngaro con un movimiento de brazo y el árbitro alemán Markus Merk interpretó la acción como una agresión. La roja fue directa y el futuro capitán argentino tuvo que abandonar el campo cuando apenas llevaba 92 segundos de su debut.

Messi en su ingreso.

Aquel estreno fue especialmente duro para Messi. Según recordó Hugo Tocalli, quien por entonces estaba al frente de las juveniles argentinas, el joven quedó desconsolado y lloró en el vestuario. Sus compañeros lo acompañaron y Pekerman terminó dándole tranquilidad al prometerle que volvería a convocarlo. El resto de la historia ya es conocida.

El debut absoluto de Messi en la Selección Argentina

La historia de Messi con la Selección había comenzado un año antes, aunque todavía en juveniles. El 29 de junio de 2004, cinco días después de cumplir 17 años, disputó su primer partido con la camiseta argentina en un amistoso Sub 20 frente a Paraguay, en el estadio de Argentinos Juniors. Argentina goleó 8-0 y el joven delantero ingresó en el segundo tiempo.

En aquella presentación, organizada también para asegurar su vínculo con la Selección Argentina ante el interés de España, Messi dejó su primera gran señal: recibió la pelota, dejó rivales en el camino, gambeteó al arquero y convirtió el séptimo gol argentino. Además, participó en otras acciones ofensivas y terminó con dos asistencias.