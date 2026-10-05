A qué hora es la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina vs. Benín: dónde ver online por TV en vivo

La Selección Argentina enfrentará este martes 6 de octubre a las 20 horas a Benín en el estadio Monumental, en un partido que quedará marcado para siempre: será la despedida de Lionel Messi de la camiseta celeste y blanca ante el público argentino. El encuentro tendrá como protagonista al capitán, que anunció el final de su ciclo después de más de dos décadas con la Selección.

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El partido tendrá un significado mucho más importante que el resultado. Messi jugará sus últimos minutos con Argentina en el país y tendrá la posibilidad de despedirse frente a los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera internacional. La AFA prepara además distintos homenajes para el 10, con shows y sorpresas durante la previa y la presencia de varios de sus excompañeros.

Por dónde ver Argentina vs Benín en TV online en vivo

El partido comenzará a las 20 y se podrá seguir en vivo por los siguientes canales:

TyC Sports.

Telefé.

Los invitados a la despedida de Messi

La AFA invitó a los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y a sus familias para acompañar a Messi en su última función. La idea es que varios de los futbolistas que compartieron aquella conquista y buena parte de la era de Lionel Scaloni estén presentes en el Monumental, para ofrecer una noche de mucha nostalgia.

Uno de los invitados especiales será Ángel Di María. Fideo confirmó que estará en la despedida de su amigo y compañero de tantas batallas con la Selección. También se espera la presencia de otros futbolistas que fueron importantes durante la etapa más exitosa de la historia reciente de Argentina. No todos podrán asistir. Paulo Dybala y Nahuel Molina, por ejemplo, fueron autorizados a ausentarse por decisión de la Roma, debido al calendario del club italiano.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

Cómo llega Benín

Benín llegará al Monumental después de conseguir un triunfo importante: venció 2-1 a Mauritania por las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones. El equipo dirigido por Gernot Rohr afrontará un desafío especial ante la campeona mundial y tendrá además el privilegio de ser el rival del último partido de Messi con Argentina.

La selección africana ya se encuentra en Buenos Aires, aunque su llegada estuvo acompañada por algunos inconvenientes logísticos. El viaje fue extenso y la delegación reportó problemas vinculados con el hotel, los entrenamientos y parte del equipamiento deportivo. Pese a esas dificultades, Benín espera aprovechar la oportunidad para disputar un partido histórico.