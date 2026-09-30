La AFA apeló ante FIFA la sanción de Leandro Paredes y busca reducirla a tres partidos para que vuelva a la Selección Argentina en noviembre.

La historia de Leandro Paredes con la Selección Argentina todavía tiene capítulos por escribir. Mientras el equipo de Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Bolivia en Córdoba, la AFA presentó una apelación formal ante la FIFA para intentar reducir la sanción de diez partidos que recibió después de los incidentes protagonizados en la final del Mundial 2026 frente a España.

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El departamento de legales de la AFA formalizó el reclamo ante FIFA con un objetivo concreto: que la suspensión de Paredes sea reducida al mínimo posible, que sería de tres partidos. El escrito fue firmado por Andrés Patón Urich, asesor legal de la entidad, y por Ariel Reck, abogado especializado en Derecho del Deporte.

La sanción original contempla 10 partidos como consecuencia de los enfrentamientos que el futbolista protagonizó con jugadores de España durante la final del último Mundial. Ahora, la Asociación del Fútbol Argentino busca modificar ese escenario para que el mediocampista pueda quedar disponible antes de lo previsto.

El planteo tiene además una consecuencia concreta. Si FIFA acepta la apelación, Paredes podría cumplir los tres partidos de suspensión durante la actual triple fecha de amistosos de la Selección Argentina frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, que fueron aceptados como partidos Clase A, por lo que podrían contabilizarse para completar la pena.

Cuándo podría volver Paredes a la Selección Argentina

La respuesta de FIFA no será inmediata. De acuerdo con la información del documento, la AFA deberá esperar aproximadamente entre 20 y 25 días para conocer la resolución sobre la apelación. Por ese motivo, la definición llegará después de que finalicen los compromisos correspondientes a la actual fecha FIFA. La expectativa está puesta en que el reclamo avance y permita modificar el panorama que hoy mantiene al volante de Boca fuera de las convocatorias de Scaloni.

Si FIFA acepta el pedido y reduce la sanción, Paredes quedaría habilitado para ser convocado en noviembre, cuando se dispute la última ventana internacional del año. El movimiento de la AFA se produce, además, en un momento particular. Apenas un día antes de la presentación ante FIFA, Paredes había visitado al plantel de la Selección Argentina en el Predio de Ezeiza.

La señal de Paredes que cambió el escenario

Paredes había entrenado previamente con Boca y luego se acercó al lugar donde estaba concentrado el seleccionado. Allí dejó una definición que mostró cuál es hoy su postura respecto de la Albiceleste. “Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”, afirmó el mediocampista.

La frase adquiere especial relevancia por lo que había ocurrido después del Mundial. Tras la final, Paredes había dejado abierta la posibilidad de que su ciclo con la Selección Argentina estuviera llegando a su final e incluso había admitido que iba a “ser difícil que siga”.

Ahora el panorama parece diferente. El futbolista volvió a expresar públicamente su deseo de continuar ligado al equipo nacional, mientras la AFA intenta encontrar una vía para que pueda volver a estar disponible.

Qué dijo Scaloni sobre el futuro de Paredes

En paralelo, el DT también fue consultado por la situación del mediocampista. Y el entrenador fue contundente cuando le preguntaron si Paredes continúa dentro de sus planes. “¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos”, sostuvo el técnico argentino.

Scaloni explicó que no volvió a comunicarse con Paredes después de la final del Mundial, aunque aclaró que eso no significa que el futbolista haya quedado afuera de sus planes. Según el entrenador, tampoco habló con otros integrantes del plantel después de aquel partido.

“No volví a hablar porque no había mucho que agregar. No hablé con ninguno después de la final. Las puertas están abiertas, obviamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño”, señaló.

El entrenador también se refirió específicamente a la suspensión. Reconoció que Paredes no podrá estar en los próximos partidos y lamentó la situación. “Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos, más allá de la sanción que le dieron, que no estuvo buena”, expresó Scaloni. Pero también dejó abierta una puerta para cuando el futbolista vuelva a estar habilitado. “Cuando esté disponible, si está a este nivel, es un gran jugador y es innegable”, concluyó.