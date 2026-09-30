La increíble racha de Paredes con Boca en los clásicos

Una de las figuras más determinantes de los últimos mercados de pases de Boca fue Leandro Paredes, debido a que aporta toda su experiencia dentro del campo de juego como también en el vestuario. Ese rol que cumple también se transforma en un talismán para afrontar los partidos más importantes, aquellos que son frente a los demás grandes del fútbol argentino. Los cuales exponen una increíble racha sin derrotas.

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No hay ninguna duda de que la mitad de la cancha del Xeneize cambia de gran manera con la presencia y la ausencia del experimentado volante, que viene de jugar un gran Mundial con la Selección Argentina. Su rol es tan preponderante que podría cerrar la temporada 2026 con una racha frente a los denominados grandes del fútbol argentino que es de envidia y que podría darle a su equipo puntos de gran importancia.

Si se repasa el recorrido desde su llegada, Leandro Paredes estuvo presente en siete clásicos del fútbol argentino. Se registran dos empates, una caída ante Racing y luego hay cuatro victorias, de las cuales tres son de manera consecutiva. Además, se debe sumar que no conoce lo que es la derrota frente a River desde que decidió tener un segundo ciclo con la camiseta de Boca.

Se trata de una importante racha de resultados que puede extenderse un poco más, debido a que el calendario del Xeneize expone que Leandro Paredes tiene chances de sumar minutos frente a Independiente el próximo 25 de octubre y la chance de sumar otro Superclásico contra River el primero de noviembre. Ambos encuentros se van a dar en el marco de la fase regular del Torneo Clausura.

No obstante, hay un detalle que se debe considerar y es la seguidilla de partidos que Boca va a desarrollar en los próximos días en el marco de partidos del ámbito local como en el internacional. Esto puede provocar que un jugador como Leandro Paredes necesite descansar para poder recuperar las energías, pero también dejar atrás aquella molestia en el isquiotibial que hace poco lo obligó a marcharse del duelo frente a Vélez en el marco de la Copa Argentina.

La presencia de la fecha FIFA en el calendario deportivo es una señal más que positiva porque impide que el Xeneize tenga tantos partidos, pero esto quedará aplazado hacia más adelante y compactado de una manera tal que Rodolfo Arruabarrena tendrá que tomar la decisión de administrar cargas con el fin de evitar la presencia de lesionados. Es por ello que un jugador como Leandro Paredes, que viene de sumar minutos ante Racing en la copa nacional, puede que vaya al banco de suplentes el próximo viernes por la noche cuando al equipo le toque medirse con Unión de Santa Fe.