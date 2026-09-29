¿Boca ayuda a River? El Xeneize podría "clasificar" a su rival a la Copa Libertadores 2027

Hay una situación que parecía difícil de imaginar, pero que el fútbol argentino puede convertir en realidad: un título de Boca Juniors podría terminar beneficiando directamente a River Plate. El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena todavía compite por varios trofeos y, mientras busca cerrar el semestre con una vuelta olímpica, en Núñez siguen de cerca cómo cada resultado puede modificar la pelea por entrar a la próxima Copa Libertadores.

{{{htmlAmp}}}

La explicación está en el sistema de clasificación y en la posición que actualmente ocupa el Xeneize en la tabla anual. Boca está tercero, con 47 puntos, y hoy tiene en sus manos uno de los lugares que entrega el fútbol argentino para el máximo certamen continental.

River, en cambio, aparece octavo con 42 unidades y tiene cuatro equipos por delante antes de llegar a la zona de acceso. Por eso, además de sumar puntos en las fechas que quedan, el Millonario observa con atención todos los escenarios que puedan producir un corrimiento de plazas.

¿Cómo puede Boca liberar un cupo para River?

La clave está en qué sucede cuando un equipo consigue una competencia que otorga clasificación a la Libertadores pero ya tiene asegurado su lugar por otra vía.

Si Boca gana uno de los títulos que entrega una plaza para la Copa Libertadores y, al mismo tiempo, permanece entre los primeros puestos de la tabla anual, no utilizaría dos lugares diferentes. En ese escenario, la plaza correspondiente al título se trasladaría al siguiente equipo que cumpla con los requisitos de clasificación.

Ahí aparece River. El equipo de Leonardo Ponzio no puede controlar esa situación porque primero necesita mejorar su propia posición. Sin embargo, si Boca sostiene su lugar entre los clasificados y suma un campeonato que otorgue una plaza, el corrimiento podría alcanzar al conjunto de Núñez. Por eso, el escenario tiene una particularidad: el Millonario debe mirar tanto su propia campaña como lo que ocurra con su clásico rival.

Boca tiene varias oportunidades para generar ese escenario

La posibilidad no está vinculada con un único torneo. Boca todavía tiene objetivos importantes por delante y continúa con vida en diferentes frentes. Después de eliminar a Racing, el Xeneize se instaló en las semifinales de la Copa Argentina y mantiene abierta la posibilidad de sumar otro trofeo a una temporada en la que también pelea por otras competencias.

La Copa Argentina es justamente uno de los caminos que podría producir un corrimiento en la clasificación si Boca termina consagrándose y conserva, además, una ubicación que le permita acceder al certamen continental mediante la tabla anual.

El razonamiento es sencillo: si el campeón ya tiene su boleto asegurado por la tabla, el lugar que entrega la conquista no desaparece, sino que pasa al siguiente equipo habilitado.

Para River, que hoy necesita descontar cinco puntos y superar a cuatro rivales, cualquier movimiento de este tipo puede resultar determinante en la recta final.

Qué cambia si Boca gana la Copa Sudamericana

Hay un escenario todavía más particular y es que Boca se consagre en la Copa Sudamericana. En ese caso, el beneficio potencial no se limitaría al corrimiento de posiciones en la tabla anual. La conquista internacional también generaría una plaza adicional para los equipos argentinos en la próxima Copa Libertadores.

Según el escenario planteado en el documento, Argentina pasaría de contar con seis representantes a tener siete en la siguiente edición, tal como ocurrió en 2025 con Lanús.

Por eso, una eventual consagración internacional de Boca tendría un efecto diferente al de ganar el Torneo Clausura o la Copa Argentina. Además de liberar un lugar si el Xeneize ya está clasificado por otra vía, ampliaría la cantidad de plazas disponibles para el fútbol argentino.

La situación actual de River en la tabla anual

Más allá de cualquier ayuda externa, River necesita mejorar su posición. El conjunto de Núñez suma 42 puntos y está octavo, a cinco unidades del último puesto que actualmente entrega clasificación a la Libertadores. Entre el Millonario y esa zona aparecen cuatro equipos, por lo que el margen de error es reducido.

La otra posibilidad es que River consiga el Torneo Clausura. En ese caso, obtendría directamente su clasificación al máximo torneo continental y dejaría de depender de lo que suceda con los demás equipos. Pero mientras esa pelea continúa, cualquier modificación en la distribución de las plazas puede adquirir un peso especial.

Una definición que también se juega entre Boca y River

Boca llega a este tramo decisivo con 15 partidos consecutivos sin perder y todavía compite por varios objetivos. La Copa Argentina, el torneo local y la competencia internacional forman parte de una agenda en la que el equipo de Arruabarrena pretende cerrar el semestre con la mayor cantidad de títulos posible.

En River, mientras tanto, la prioridad es conseguir la clasificación por sus propios medios. Sin embargo, el reglamento abre una curiosa puerta: cuantos más títulos consiga Boca mientras conserve una posición clasificatoria, más posibilidades existen de que se produzca un corrimiento que termine favoreciendo a los equipos que vienen detrás.

Así, una consagración del Xeneize podría tener una consecuencia inesperada para el Millonario. No sería una clasificación regalada ni reemplazaría la obligación de River de sumar puntos, pero sí podría modificar una pelea que, a esta altura de la temporada, se define por detalles.