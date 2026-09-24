Por qué no juega River este fin de semana del 26 y 27 de septiembre

River no jugará este fin de semana que comprende el sábado 26 y domingo 27 de septiembre. ¿La razón? Un parate obligada por la fecha internacional de FIFA que llevó a la AFA a posponer la fecha 11 de la primera división. Esta disposición del ente máximo del fútbol internacional sirve como ventana para que las selecciones disputen partidos amistosos de preparación para las próximas competencias internacionales, luego de lo que fue a mitad de este 2026 la puesta en juego de la Copa del Mundo.

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La Selección Argentina pautó tres amistosos, de los cuales dos se juegan en el Monumental. El primero de ellos (luego de jugar con Bolivia el miércoles 30 de septiembre en Córdoba) será frente a Burkina Faso, el próximo sábado 3 de octubre (y con un 50% de aforo), mientras que el martes 6 de octubre el combinado albiceleste enfrentará también en el Antonio Vespucio Líberti.

Cuándo vuelve a jugar River

El equipo que dirige Leonardo Ponzio volverá a jugar recién el miércoles 7 de octubre frente a Sarmiento de Junín, en condición de visitante. El partido se jugará a las 19:30 y será muy valioso para el Millonario en la pelea para entrar en los playoff, debido a que tras finalizar la fecha 10 River quedó octavo en su grupo con 13 unidades, tres menos que el Verde, que se ubica en el séptimo puesto.

Leonardo Ponzio, DT de River.

Por su parte, recién volverá a jugar en el Monumental el fin de semana siguiente, comprendido entre el sábado 10 y domingo 11 de octubre, en el que le tocará recibir a Estudiantes de Río Cuarto, el equipo de más floja campaña en la tabla anual y que está muy cerca de concretar su descenso. Dos partidos claves pensando en lo que viene, ya que después le toca visitar al vigente campeón Belgrano, recibe a Racing y juega de visitante el Superclásico contra Boca.

Cómo está la pelea de River por las copas

El Millonario se encuentra frente a un escenario complejo en la pelea por volver a jugar la Copa Libertadores. Este semestre perdió rápidamente la oportunidad de clasificar por la vía de la Copa Argentina (quedó afuera frente a Aldosivi) y en la Copa Sudamericana (frente a Independiente Santa Fe de Bogotá), por lo que el único camino que le queda es a través del Clausura.

Al término de la fecha, se encuentra octavo en la tabla anual, con 42 unidades. Boca, con 47 puntos, es por ahora el último equipo que está ingresando a la Copa Libertadores por sumatoria de puntos. En caso de no quedar en la zona de clasificiación al máximo certamen continental, el equipo de Núñez estará obligado a ganar el torneo como última chance.