Decepcionante debut de Gallardo en Ecuador: perdió con un golazo del amigo de Cuti Romero

Marcelo Gallardo hizo su debut como director técnico de la Selección de Ecuador este jueves 24 de septiembre contra Corea del Sur en el primer amistoso internacional de la "Tri" en la fecha FIFA. Fue con derrota para el técnico argentino y por 3 a 0 en condición de visitante, con un equipo que también entrenó DT.

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El "Muñeco" tuvo muy poco tiempo para trabajar con sus nuevos futbolistas al igual que su colega, Robert Moreno, pero dos golpazos de los surcoreanos fueron suficientes para quedarse con la victoria. Uno de ellos llegó tras un golazo de tiro libre de Heung Min-Son, amigo de Cristian "Cuti" Romero y excompañero en Tottenham, quien aumentó la ventaja y sentenció al seleccionado ecuatoriano que no supo responder.

Cómo fue el debut de Gallardo en la Selección de Ecuador

Los primeros 45 de la era Gallardo al frente de la "Tri" tuvo algunos puntos positivos, pero su equipo no logró romper el cero en el arco local con un esquema de 4-2-3-1 bien marcado en el verde césped. El elenco asiático no lo superó en ningún momento y tampoco cometió graves errores en defensa.

Sin dudas, faltaron cosas en el mediocampo y en ataque ya que no hubo tanta conexión entre los de arriba para que la pelota le llegue a Jordy Caicedo, el único punta que se desempeña en Huracán. Esa escaza profundidad, sumado a la poca aparición de los laterales en ataque, hicieron que el conjunto ecuatoriano no pueda hacerse fuerte en el Suwon World Cup Stadium surcoreano.

En el complemento, el Ecuador de Gallardo se encontró con dos golpazos con sólo unos pocos minutos de diferencia. A los 9 de la segunda mitad el primero en marcar fue Oh Hyeon-Gyu, quien sacó un remate que se desvió en un futbolista de la "Tri" y Hernán Galíndez no alcanzó a desviar. Luego, una genialidad de Heung Min-Son de tiro libre se convirtió en el segundo grito del dueño de casa.

Después de ello, el "Muñeco" movió el banco tratando de revertir la situación, aunque no pudo ni siquiera descontar. Un detalle no menor con respecto al debut de Gallardo fue la cantidad de amarillas que acumularon sus dirigidos: fueron cinco los amonestados y mayormente vieron la tarjeta en el primer tiempo.

En cuanto a la hora de hacer cambios, el DT no salió de su plan de juego y modificó puesto por puesto, siempre buscando que sea un equipo ofensivo. Por si esto fuera poco, Dong-Gyeong Lee aumentó la ventaja sobre el final y selló el 3 a 0.

Cómo fue el debut de Gallardo con la Selección de Ecuador

La primera formación de Gallardo como DT de Ecuador

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Alan Franco; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo; y Jordy Caicedo.

Cuándo vuelve a jugar Ecuador con Galllardo como DT

El próximo compromiso de la "Tri" con el "Muñeco" al frente será el próximo jueves 1° de octubre del 2026 a las 7.10 horas de Argentina contra Japón, que viene de vencer por 3 a 1 al Uruguay del debutante Diego Forlán en el marco de otro amistoso internacional. Este compromiso será en el marco de la Copa Kirin en semifinales y después se medirá contra el ganador o perdedor de Panamá vs. Nueva Zelanda, el lunes 5 del mencionado mes en un horario a confirmar todavía.