Confirmados los primeros partidos de Marcelo Gallardo como DT de Ecuador

Después de lo que fue un segundo ciclo a puro fracaso en River Plate, Marcelo Gallardo decidió que se encuentra en condiciones de asumir nuevamente como entrenador, pero esta vez no lo hará frente a un equipo, sino que se trasladará a Ecuador para hacerse cargo de la Selección nacional. El objetivo es que logre armar una estructura que permita clasificar al equipo al próximo Mundial, que se va a desarrollar en 2030.

{{{htmlAmp}}}

"Gallardo debuta al mando de Ecuador el jueves 24 de septiembre vs. Corea del Sur. El segundo partido será el primero de octubre contra Japón en Yokohama", expresó el periodista Sebastián Srur. Hay que recordar que el Muñeco había comenzado en el último Mundial como comentarista, pero decidió dejar la actividad porque necesitaba tiempo para realizar algunas tareas que estaban vinculadas a su perfil de entrenador.

El paso de los días expuso que el entrenador argentino estaba en plenas negociaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para hacerse cargo del equipo que quedó sin su referente. Esto es producto de que se decidió ponerle un punto final a la experiencia de Sebastián Beccaccece, que logró llevar al equipo hasta los octavos de final del Mundial. Un final anticipado porque, incluso en la fase de grupos, se mencionaba que su final iba a ser hasta donde el conjunto llegara en el certamen.

De momento, se desconoce cómo estará conformado el cuerpo técnico de Gallardo, pero se estima que a su lado, como ayudantes de campo, estarán Matías Biscay y Hernán Buján, que lo acompañaron en sus dos ciclos como entrenador de River y en Medio Oriente. Pero no se descarta que haya una incorporación de un profesional del medio local para ayudar en determinadas cuestiones, como conocer a jugadores de la liga ecuatoriana.

Por otro lado, es necesario resaltar que el Muñeco estará al mando del equipo en la próxima edición de la Copa América y en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2030. Estas serán muy distintas a las anteriores, debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay se encuentran clasificadas por ser parte de la organización del certamen. Lo que implica que la FIFA y la CONMEBOL deban discutir la cantidad de cupos a repartir.

¿Y River?

Después de que se produjo la salida de Eduardo Coudet, fueron muchos los hinchas que manifestaron en las redes sociales que debía producirse la contratación de Marcelo Gallardo. Esto es producto de que había una limpieza de jugadores del plantel y se habían contratado jugadores de gran jerarquía. Sin embargo, no fue una opción, sino más que un deseo colectivo de ver al técnico más ganador de la historia en el banco de suplentes del estadio Monumental.

De hecho, la presencia de Leonardo Ponzio como técnico interino se encuentra confirmada por dos variables. Una, hasta diciembre o hasta que finalice la competencia oficial del Millonario, pero se ata a lo segundo, que es la colección de resultados. Una racha negativa podría eyectarlo del cargo y obligar a buscar un nuevo DT.