No es River, Gallardo está cerca de volver a dirigir y en Sudamérica

Después de que se produjera la destitución de Eduardo Coudet cuando River quedó eliminado de la Copa Sudamericana, el nombre de Marcelo Gallardo volvió a sonar de gran manera. Esto es producto del enorme peso que tiene dentro de la historia del club y, a pesar de la mala racha que atravesó en su segundo ciclo. Sin embargo, el "Muñeco" se encuentra lejos de regresar al fútbol argentino, pero lo hará a Sudamérica con un importante cargo y pensando de gran manera hacia el futuro.

"Está muy avanzada la llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador", expresó el periodista Germán Balcarce, que terminó de confirmar algunos rumores que comenzaron a circular en el inicio de agosto. Esto es producto de que la federación se encuentra en la búsqueda de un entrenador de mayor experiencia y consagración que Sebastián Becaccece, que fue despedido una vez que culminó la participación del equipo en el Mundial.

Se desconocen los detalles de la contratación, pero Marcelo Gallardo llegará para hacerse cargo solo de la Selección Mayor y disputar dos certámenes más que importantes. Uno es la próxima Copa América, que tendría sede nuevamente en Estados Unidos, y luego se producirá el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2030. Uno que podría agrandar el cupo de equipos clasificados y es ahí donde Ecuador apunta a ingresar.

Se estima que el entrenador argentino estaría viajando en los próximos días para terminar de cerrar algunos detalles finales sobre su contrato y el equipo de trabajo que tendrá a disposición para llevar a cabo sus tareas. A pesar de haber disputado el Mundial, la FIFA tiene planeadas fechas de amistosos en los próximos meses y es ahí donde el "Muñeco" podría debutar de manera no oficial frente a adversarios que se desconocen, pero la idea es hacerlo contra conjuntos fuertes.

La carrera de Marcelo Gallardo como entrenador

1. C. Nacional de Football (2011 – 2012)

Duración: Junio de 2011 – Junio de 2012

Logros: Campeón del Campeonato Uruguayo 2011-12.

2. River Plate — Primer Ciclo (2014 – 2022)

Duración: Junio de 2014 – Diciembre de 2022

Logros (14 títulos): Internacionales (7): Copa Libertadores (2015, 2018), Copa Sudamericana (2014), Recopa Sudamericana (2015, 2016, 2019) y Copa Suruga Bank (2015). Nacionales (7): Primera División (2021), Copa Argentina (2016, 2017, 2019), Supercopa Argentina (2017, 2019) y Trofeo de Campeones (2021).



3. Al-Ittihad (2023 – 2024)

Duración: Noviembre de 2023 – Junio de 2024

Rendimiento: 33 partidos dirigidos.

Logros: Sin títulos.

4. River Plate — (2024 - 2026)