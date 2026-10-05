Pancho Ferraro, primer DT campeón con Messi en Argentina y un pedido especial: "Quiero que siga ligado a la Selección"

"Pancho" Ferraro, el primer DT campeón con Messi en la Selección Argentina.

Francisco "Pancho" Ferraro fue el primer entrenador campeón con Lionel Messi en la Selección Argentina, cuando ambos se consagraron en el Mundial Sub 20 de Holanda 2005. En la previa al partido de despedida del crack en el estadio Monumental de River Plate, el exdirector técnico de 81 años, el entrenador fue uno de los primeros que vio, por goteo, el talento del mejor jugador del mundo.

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El ex DT de la Selección sugirió, en la entrevista con El Destape, que está convencido de que Messi tomó esa decisión fue porque el crack lo pensó durante mucho tiempo. "Cuando llegué ese lunes a casa, al mediodía vi el título en el televisor y es una cosa que... digo siempre que hay que acostumbrarse a todo, a ver una Selección sin él, pero lo sentí muchisimo y a medida que pasen los días lo voy a ir tomando de otra manera", aseguró a este medio.

La emoción de Pancho Ferraro por el retiro de Messi de la Selección Argentina: "Va a llorar el país"

Consultado acerca de cómo se enteró de la decisión del delantero de 39 años de Inter Miami, el exentrenador recordó: "Cuando llegué ese lunes a casa, al mediodía vi el título en el televisor y es una cosa que... Digo siempre que hay que acostumbrarse a todo, a ver una Selección sin él, pero lo sentí muchisimo y a medida que pasen los días lo voy a ir tomando de otra manera". Igualmente, aclaró que "si él tomó esa determinación, lo tiene que haber hablado muchísimo con su señora, sus hijos, sus hermanos, su familia".

El extécnico de Colón de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Huracán y Nueva Chicago, entre otros, rememoró: "Él nos dio muchísimo, yo pensaba que por ahí dos añitos más hasta la Copa América lo íbamos a tener, pero si tomó esa decisión por algo será". El entrenador que lo tuvo en las divisiones inferiores y que lo hizo debutar en la Sub-20 en una Copa del Mundo se emocionó con una situación que podría pasar y es que "siga ligado a la Selección de alguna manera. La idea es que viaje con la Selección, estar cuando juegue algún partido afuera, venir acá al predio, mirar las prácticas, conversar con el cuerpo técnico, con los jugadores, con los juveniles, con toda la gente que está en la AFA".

Con respecto a cómo se imagina el partido de despedida contra Benín en el Monumental, "Pancho" vaticinó que Lionel "va a estar con un micrófono, va a hablar, va a haber 86.000 personas que van a llorar en la cancha". "Y aparte, va a llorar el país porque realmente lo sentimos todos de esa manera. Pero son lágrimas de emoción, de agradecimiento por todo lo que nos dio como jugador y persona", amplió.

Sobre el vínculo personal que forjó con "Leo" hace ya más de dos décadas, Ferraro declaró: "Disfruté muchísimo viéndolo dar la vuelta olímpica, bailar, abrazarse, muchísimas cosas que lo ves y lo que ha logrado...". "Campeón del mundo, el mejor jugador del torneo, goleador. Se te cruzan miles de cosas: tu familia, por dónde uno anduvo en el fútbol jugando y dirigiendo, así que fue hermoso vivir todo eso", especificó.

Ferraro despidió a Messi de la Selección Argentina con un mensaje muy emotivo: "Le diría gracias por lo que me diste y nos dio a todos, que sea feliz donde él esté, que esté feliz con su familia, que disfrute como disfruté yo tantos años desde lo que conocí". "Eternamente agradecido, un fuerte abrazo. Y si no se lo puedo dar en persona, son estas las palabras: qué orgullo para nosotros que seas argentino", sentenció.

La anécdota antes de la final del Mundial Sub 20: "Tranquilo, Pancho, mañana ganamos"

"Pancho" Ferraro, el primer DT campeón con Messi en la Selección Argentina.

Ferraro contó una situación que le tocó vivir cuando dirigió a Messi, a pocas horas de la definición de aquella Copa del Mundo juvenil en Holanda en el 2005: "Cuando doy la charla un día antes de Nigeria, les hablo (a los jugadores) de una pelota que traba (Pablo) Zabaleta contra Brasil con la cabeza en la semifinal". Cada vez que uno de los partidos terminaban, apenas minutos después de cada partido, había una persona encargada de entregarle el casette de cada partido. "Tengo los siete en mi casa", dijo. Cada día a la noche, después de los partidos, se juntaba con Miguel Tojo, su gran ayudante, y veían el partido. En la previa de la final con Nigeria, Ferraro vio que en el partido con Brasil, Pablo Zabaleta se tiró de cabeza para trabar una pelota. "Pará, Miguel, yo esto no lo vi en el partido, anotá el número para que yo mañana se lo pase al plantel". Al otro día, tenía la charla y no solo habló de Obi Mikel también mostró el momento clave.

Toda la furia, las ganas y la garra estaba dado por un momento. "Les hablé de lo que era Nigeria, cómo manejaba la pelota, de que (John) Obi Mikel manejaba los hilos... Tenían un fisico, una fuerza física, yo les hablaba de cómo jugaban, cómo se paraban, una charla normal. Y también les quiero pasar esto, muchachos´. Les pongo el casette, lo paro en esa parte de Zabaleta. Les digo: ´Muchachos, ustedes saben que a mí me gusta el buen futbol, pero esto que hizo nuestro capitán de tirarse con la cabeza, esas ganas y actitud, lo tenemos que tener siempre". Ahí nomás llegó algo inesperado. El más callado, el que no hablaba, Lionel Messi dijo: "Pancho, quedate tranquilo, mañana ganamos¨" . Ahí hablaba de lo convencido que estaba. No hablaba nunca, pero me dijo eso con una seguridad...".

El hipotético retiro de Messi en Newell´s

"Pancho" también respondió acerca lo que puede llegar a ser una llegada de "La Pulga" por primera vez en su carrera al fútbol argentino, para retirarse con la camiseta de su amada "Lepra" rosarina. El extécnico especuló con que "puede ser que suceda, como hizo (Ángel) Di María, que dijo que dejaba la Selección y terminaba su carrera en Rosario Central". Con halagos también para "Fideo", consideró: "Vino bien, lo hubiésemos querido ver también en este Mundial, creo que nos hizo falta. Lo vemos acá en nuestro fútbol y está fenómeno, juega muy bien, sigue estando bien físicamente". Por último, comentó que "si Leo quiere volver y terminar en Newell´s será un sentimiento, será una cosa que le guste y la sienta".

El sorpresivo regalo de Messi a Pancho Ferraro

En abril del 2024, en plena charla con El Destape, el extécnico dejó en claro que más allá del paso del tiempo, continúa en contacto con el mejor futbolista del mundo. De hecho, relató que se encontró con él "hace muy poco en el predio (de Ezeiza) que lleva su nombre, cuando Argentina jugó contra Ecuador por las Eliminatorias". Al respecto de aquel encuentro, señaló: "Fui con mi hijo, que trabajó mucho tiempo conmigo, y con sus dos hijos, que son nuestros nietos. Estuvimos media hora con él, los chicos se emocionaron mucho, se largaron a llorar, y él los abrazaba y los besaba".

De paso, divulgó otro gesto de grandeza del atacante: "Nos regaló sus camisetas, sigue siendo la misma persona sencilla y humilde que te mira, te escucha, se sonríe... Es el embajador argentino que nos hace quedar bien en todo el mundo como jugador y como persona. Nos fuimos a casa muy contentos con mis hijos y mis nietos". "No soy de escribir, tampoco tengo su número de teléfono, sólo manejo Whatsapp y la llamada. Soy anti tecnología", aclaró en aquel entonces para demostrar que no quiere "molestar" al jugador de Inter Miami.