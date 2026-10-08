Una familia tipo necesitó más de $2 millones para cubrir la canasta en CABA

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en septiembre más de 2,1 millones de pesos mensuales para cubrir el conjunto de bienes y servicios considerados necesarios por el sistema de canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, aun siendo propietaria de la vivienda y, por lo tanto, sin tener que afrontar un alquiler. El valor de la Canasta Total llegó a 2.135.852 pesos, según el relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), lo que representa una suba de 2,54% respecto de agosto y de 33,67% en comparación con septiembre del año pasado.

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El dato permite observar una de las tensiones que atraviesan el programa económico del gobierno de Milei: mientras la inflación general muestra una desaceleración respecto de los niveles registrados al comienzo de la gestión, el costo de sostener las condiciones materiales de un hogar continúa aumentando a un ritmo que compromete una porción creciente de los ingresos. En el caso de la Canasta Alimentaria, que contempla los consumos necesarios para cubrir las necesidades alimentarias del hogar, el valor informado para septiembre alcanzó 1.016.090 pesos, con un incremento mensual de 3,09% y una variación interanual de 35,66%.

La diferencia entre ambas mediciones también muestra que el problema no se limita al precio de los alimentos. Para una familia propietaria, cubrir la Canasta Total requiere más del doble de los recursos necesarios para afrontar exclusivamente la Canasta Alimentaria, porque el cálculo incorpora otros bienes y servicios indispensables para la reproducción cotidiana del hogar. El salto de 2.082.845 pesos en agosto a 2.135.852 en septiembre implicó que, en apenas un mes, esa referencia de gasto familiar aumentara en 53.007.

En términos interanuales, el incremento es todavía mayor. La Canasta Total pasó de 1.597.902 pesos en septiembre de 2025 a 2.135.852 un año después, una diferencia de 537.950 mensuales para un mismo tipo de hogar. La Canasta Alimentaria, por su parte, pasó de 748.997 pesos a 1.016.090 en el mismo período, con un aumento de 267.093.

Un informe reciente del IDECBA sobre el segundo trimestre de 2026 mostró que los ingresos de los porteños perdieron terreno frente a la inflación y que el deterioro fue particularmente marcado entre los trabajadores informales. El relevamiento fue analizado por El Destape y puso el foco en la distancia entre la evolución de los precios y la capacidad de compra de los hogares.

La presión sobre el presupuesto familiar tampoco depende únicamente del valor de los alimentos. Durante septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires, la inflación fue de 1,8%, con una incidencia importante de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y educación. Esas cuatro divisiones explicaron el 64,9% de la variación mensual del índice porteño.

El comportamiento de los precios regulados ayuda a explicar por qué una desaceleración de la inflación general no necesariamente se traduce en una mejora equivalente del ingreso disponible. Según el informe del IDECBA, los precios regulados aumentaron 2,1% en septiembre y acumularon una variación interanual de 41,6%, por encima del índice general. En ese conjunto se incluyen, entre otros componentes, tarifas y servicios que tienen incidencia directa sobre los gastos mensuales de las familias.

En septiembre, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,1% en la medición porteña y acumuló una suba interanual de 31,5%. Dentro de esa categoría, las verduras, tubérculos y legumbres acumularon un incremento de 49,8% interanual, mientras que carnes y derivados aumentaron 38,7%.