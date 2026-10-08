Se desploma el consumo con Milei: cayó un 15% en supermercados respecto a 2023

El consumo en supermercados cayó casi 16 puntos en todo el país respecto a la era pre Milei, mientras que también bajó el empleo registrado y la suba del salario formal no sirvió para aumentar las ventas a nivel general, advirtió un informe de la Fundación Encuentro.

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En concreto, el consumo masivo en supermercados cayó un 15,8% a nivel nacional entre enero y julio de 2026 respecto al mismo período de 2023, antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno. La caída se registró en las 24 jurisdicciones del país, según la presentación de esta fundación vinculada al Frente Renovador y elaborada a partir de datos del INDEC. Además, las ventas retrocedieron un 7% interanual este año, también con bajas en todas las provincias.

El desplome del consumo fue especialmente pronunciado en el norte argentino. El Noreste (NEA) registró una caída del 32,8% respecto de 2023, mientras que el Noroeste (NOA) sufrió una contracción del 27,3%. Las bajas relativamente más moderadas correspondieron a la región Pampeana (-11,2%) y la Patagonia (-10,9%).

Por provincias, las mayores caídas se registraron en Formosa (-39,3%), Misiones (-35,6%), Corrientes (-32,7%) y Tucumán (-31,5%). En el otro extremo aparecieron Neuquén (-3,1%), Santa Fe (-5,5%) y Río Negro (-8,7%). En la provincia de Buenos Aires, las ventas disminuyeron un 18,4%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires retrocedieron un 9,3%.

Cayó el empleo registrado respecto a 2023

En paralelo, el empleo asalariado privado registrado cayó en 22 de las 24 jurisdicciones entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Las únicas excepciones fueron Neuquén (+7,1%) y Río Negro (+2,8%), vinculadas a la actividad de Vaca Muerta. Las mayores pérdidas porcentuales correspondieron a Santa Cruz (-16,4%), Tierra del Fuego (-15,6%) y Catamarca (-12,3%). En términos absolutos, Buenos Aires encabezó la destrucción de empleo, con 79.000 puestos menos.

Otro dato destacado es que la recuperación del poder adquisitivo del salario registrado no se tradujo en una recuperación del consumo. El salario privado formal volvió al nivel de noviembre de 2023 en 15 de las 24 jurisdicciones, pero las ventas en supermercados continuaron por debajo de aquel año en todas ellas.

Por ejemplo, en Formosa el salario registrado aumentó un 4,8% real, pero las ventas cayeron un 39,3%. En Corrientes, los salarios mejoraron un 1,6% mientras que el consumo retrocedió un 32,7%. En Santiago del Estero, el salario registrado total creció un 25,5%, pero las ventas disminuyeron un 29,1%.

El informe atribuyó esta divergencia al incremento de los gastos fijos, la pérdida de puestos de trabajo y la informalidad laboral. En particular, señaló que el poder adquisitivo del salario privado frente a los precios regulados cayó entre un 27,5% y un 38,3%, pese a haberse recuperado frente al IPC general en varias regiones. Esto redujo el ingreso disponible de los hogares para destinar al consumo.