Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 4 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre
El dólar Oficial que opera en el Banco Nación se cotiza este jueves, 8 de octubre, a $1490 para la compra y $1540 para la venta, mientras que la variación que registra el tipo de cambio es de 0,00% respecto a la referencia previa, de modo que el valor de la divisa se mantiene sin cambios durante la jornada y los ahorristas que se acercan a las sucursales encuentran la misma cotización informada por la entidad bancaria para sus operaciones de compra y venta.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre
El mercado de contado con liqui (CCL) opera este jueves, 8 de octubre, con una cotización de $1605.9723 para la compra y $1612.7854 para la venta, lo que representa una variación de 0,28% en la actualización de hoy.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre
En la actualización de este jueves, 8 de octubre, el dólar MEP, conocido como dólar bolsa, se cotiza a $1536.67 para la compra y $1539.55 para la venta, con una variación de 0,12%, mientras el mercado de bonos sigue de cerca el comportamiento de los títulos públicos que inciden en su precio.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre
El dólar Oficial del Banco Nación se cotiza en la actualización de este jueves con un valor de compra de $1490 y un valor de venta de $1540, mientras que la variación se registra en 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre
Este jueves, 8 de octubre, el dólar blue se compra a $1535 y se vende a $1555 en el mercado informal, con una variación de 0,32%.
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 4 de octubre
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El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545
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