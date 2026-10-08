Jueves 8 de Octubre del 2026 Jue 8 Oct
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 3 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 4 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre

El dólar Oficial que opera en el Banco Nación se cotiza este jueves, 8 de octubre, a $1490 para la compra y $1540 para la venta, mientras que la variación que registra el tipo de cambio es de 0,00% respecto a la referencia previa, de modo que el valor de la divisa se mantiene sin cambios durante la jornada y los ahorristas que se acercan a las sucursales encuentran la misma cotización informada por la entidad bancaria para sus operaciones de compra y venta.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre

El mercado de contado con liqui (CCL) opera este jueves, 8 de octubre, con una cotización de $1605.9723 para la compra y $1612.7854 para la venta, lo que representa una variación de 0,28% en la actualización de hoy.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre

En la actualización de este jueves, 8 de octubre, el dólar MEP, conocido como dólar bolsa, se cotiza a $1536.67 para la compra y $1539.55 para la venta, con una variación de 0,12%, mientras el mercado de bonos sigue de cerca el comportamiento de los títulos públicos que inciden en su precio.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre

El dólar Oficial del Banco Nación se cotiza en la actualización de este jueves con un valor de compra de $1490 y un valor de venta de $1540, mientras que la variación se registra en 0,00%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre

Este jueves, 8 de octubre, el dólar blue se compra a $1535 y se vende a $1555 en el mercado informal, con una variación de 0,32%.

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Los bonos soberanos vuelven a terreno negativo tras dos ruedas de fuertes subas por el resultado electoral en Brasil. El dólar oficial llega a $1.545 y el riesgo país rebota 3,1% hasta los 595 puntos.

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El dólar oficial operó sin cambios y cerró en $ 1.540

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Marina Dal Poggetto advierte sobre la economía de Milei: "Está comprando menos dólares"

La directora de una de las principales consultoras políticas ubicó el comienzo del estancamiento económico en febrero del 2025. Según planteó, "la Argentina se está encareciendo en dólares".

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A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos

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El Banco Central hizo la mayor compra de divisas en el mes pero las reservas bajaron

El BCRA lleva acumulados U$S 313 millones en el noveno mes del año, muy por debajo de los U$S 768 millones que compró en agosto.

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