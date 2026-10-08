Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 8 de octubre

El dólar Oficial que opera en el Banco Nación se cotiza este jueves, 8 de octubre, a $1490 para la compra y $1540 para la venta, mientras que la variación que registra el tipo de cambio es de 0,00% respecto a la referencia previa, de modo que el valor de la divisa se mantiene sin cambios durante la jornada y los ahorristas que se acercan a las sucursales encuentran la misma cotización informada por la entidad bancaria para sus operaciones de compra y venta.