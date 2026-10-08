Qué dice la denuncia de la AGN sobre la pérdida de millones de USD vinculados al oro del BCRA

Este jueves la Auditoría General de la Nación (AGN) que preside, Juan Manuel Olmos, concluyó la auditoría de los Estados Contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y denunció que la entidad bancaria perdió USD 1.023 millones en reservas de oro por operaciones financieras que incluyeron la colocación física del metal fuera del país.

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"En ese mismo año, bajo la actual gestión (Bausili) y con fines de cobertura, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente). De acuerdo con los EECC, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de 1.5 billones de pesos (equivalentes a USD 1.023 millones), que se pagó con divisas. Al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto", indica parte del informe publicado por la AGN.

Esto quiere decir que durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras y especuló con "una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones", según surge de las registraciones contables compartidas por la AGN. La auditoría señaló que desde que se realizan estos estados contables del Banco Central nunca "se había utilizado esta magnitud" de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo.

Lo que marca el informe es que la pérdida de los USD 1.023 millones fue ocasionada por las operaciones de derivados con subyacenmtes de oro (activos que se referencias en el precio internacional del oro). "Durante el ejercicio 2025 el BCRA concertó, con el fin de cobertura, operaciones de derivados liquidables en dólares estadounidenses cuyo subyacente fue el oro; al cierre del ejercicio no existían operaciones por este concepto. El resultado de dichas operaciones se encuentra incluido en las notas 4.22.6 y 4.22.4. Según surge de los registros contables de la Entidad, fue una pérdida de $1.469.155 millones en moneda de cierre (USD 1.023 millones), con egresos de divisas", indica el informe al que tuvo acceso este medio.

Además, la AGN dijo que en los próximos días hará pública una auditoría sobre la gestión de las reservas físicas (oro) por parte del BCRA. "En ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quien se benefició. Dicho informe se encuentra desde hoy, en el BCRA para su descargo", informó la entidad bancaria.