Milei, Caputo y Bausili perdieron mil millones de dólares en una "timba" con el oro

Finalmente se supo cuánto le costó a la Argentina la decisión del equipo económico de Javier Milei de sacar el oro del Banco Central fuera del país: más de mil millones de dólares. La Auditoría General de la Nación (AGN) informó este jueves que completó la auditoría de los estados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) hasta el 31 de diciembre de 2025 y reveló errores en el cálculo del precio del oro por parte de la gestión del titular de la entidad, Santiago Bausilli, lo que provocó pérdidas por "USD 1.023 millones".

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"En síntesis: durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones, según surge de las registraciones contables", remarcó el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos.

Y agregó: "Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de USD 1.000 millones para la entidad".

El informe incluyó un señalamiento sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Olmos remarcó que durante el ejercicio 2025, la tenencia de oro, que fueron adquiridas en las gestiones de Alfonso Prat Gay y Mercedes Marco del Pont en la entidad financiera, registró una ganancia patrimonial de más de 8 billones de pesos, explicada solamente por la suba internacional del precio del metal.

Olmos informó que bajo la gestión de Bausilli en 2025 y "con fines de cobertura, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente)", por lo que "de acuerdo con los estados contables, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de 1.5 billones de pesos (equivalentes a USD 1.023 millones), que se pagó con divisas". Según remarcó, "al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto".

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