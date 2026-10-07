Crisis: abrieron una cuenta de Instagram para ayudar al remate de fábricas que cierran

Una cuenta de Instagram se convirtió en una vidriera de una de las consecuencias más concretas de la crisis económica: empresas que cierran y ponen a la venta todo aquello que alguna vez necesitaban para producir. Máquinas, telas, herramientas, mobiliario y hasta cintas transportadoras aparecen ofrecidos en una feria del barrio porteño de Monte Castro, mientras el empleo formal continúa destruyéndose.

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De las fábricas cerradas a una feria de remate

“¿Cerraste tu fábrica? Te ayudamos a vender todo”, plantea la cuenta Cierro 2026, creada para difundir una feria en la que se comercializa el capital remanente de establecimientos que ya tomaron la decisión de cerrar.

La propuesta funciona como una suerte de mercado de liquidación de bienes productivos. Allí llegan los elementos que quedaron en las fábricas después de que la actividad dejó de ser rentable o directamente se interrumpió.

El sector textil ocupa un lugar central entre las publicaciones. Es una de las ramas que viene atravesando fuertes dificultades por la caída del consumo, el aumento de los costos y la competencia de productos importados.

Entre los objetos ofrecidos aparecen telas, mesas de corte, cordones, zapatos, mostradores, máquinas de crochet y utensilios de cocina. También se promocionan elementos de mayor escala, como cintas transportadoras.

La escena permite observar un cambio de destino para bienes que fueron adquiridos con un objetivo productivo: cuando la fábrica deja de funcionar, las máquinas y los materiales pasan a convertirse en activos para recuperar parte del dinero invertido.

Empresas que cierran y empleo que se pierde

La feria adquiere otra dimensión cuando se la observa en el marco de la involución del mercado laboral. Según el primer "Monitor de la Reforma Laboral" del Instituto Argentina Grande, durante los cuatro meses analizados se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas. El mismo informe señaló que el empleo privado formal acumula 13 meses consecutivos de caída.

El deterioro empresarial, además, no comenzó con ese período. El estudio contabilizó 31.342 empresas menos desde noviembre de 2023 y señaló que 23 de las 24 jurisdicciones registraron una reducción en la cantidad de firmas.

Las pequeñas y medianas empresas aparecen entre las más afectadas. De acuerdo con el mismo relevamiento, el 47% de los cierres correspondió a unidades productivas de hasta 100 trabajadores.

Comercio, transporte e industria, entre los sectores más golpeados

El impacto tampoco se distribuye de manera uniforme entre las actividades económicas. El Monitor registró las mayores reducciones netas en Comercio, Transporte y almacenamiento e Industria.

En este último sector, la caída de empresas tiene un efecto que excede a las estadísticas de establecimientos. Cada fábrica que deja de producir implica también una menor demanda de proveedores, servicios logísticos, insumos y trabajadores.

El escenario laboral acompaña esa contracción. El informe ubicó la informalidad en el 45% de los ocupados y estimó que más de seis millones de personas trabajan actualmente en el sector no registrado.

Cuando cerrar la fábrica también significa vender las máquinas

En ese contexto, la existencia de una cuenta dedicada a conectar fábricas cerradas con compradores de sus bienes muestra otra etapa del proceso: la liquidación del capital productivo.

Una máquina que antes representaba capacidad instalada pasa a tener un nuevo precio en el mercado de usados. Una mesa de corte deja de ser parte de una línea de producción para convertirse en un activo que otra persona puede comprar. Lo mismo ocurre con telas, herramientas, mobiliario y equipamiento.

La feria funciona así como una postal de la crisis de las empresas: no solamente se dejan de fabricar productos, también se desarman los espacios, se venden los equipos y se redistribuyen los elementos que sostenían la actividad.

Cierro 2026 refleja ese proceso desde otro ángulo. Detrás de cada publicación de venta hay una empresa que dejó de utilizar esos bienes para producir y, en muchos casos, trabajadores que dejaron de tener ese lugar como fuente de empleo.