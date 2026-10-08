Marcha de la CGT en defensa de la industria: a qué hora será la movilización de este jueves

La movilización busca denunciar la caída de la producción nacional, el freno al mercado interno y la pérdida de empleo generados por las políticas de apertura importadora.

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves 8 de octubre al ex Ministerio de Industria en rechazo al modelo económico de Javier Milei. La movilización busca denunciar la caída de la producción nacional, el freno al mercado interno y la pérdida de empleo generados por las políticas de apertura importadora.

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La movilización fue decidida la semana pasada por la cúpula cegetista en una reunión realizada en la sede del sindicato de la Uocra, donde estuvieron los cotitulares Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) junto a otros dirigentes de unos 20 gremios.

"La industria nacional es producción, trabajo, soberanía y futuro. Frente a un modelo que deteriora el entramado productivo y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, el movimiento obrero vuelve a las calles", indicó la CGT a través de una publicación en X.

Según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria acumuló un retroceso de 3% en los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo período de 2025.

El reclamo del sector continúa concentrado en la combinación de apertura importadora, caída del mercado interno, costo del financiamiento y falta de instrumentos específicos para sostener la producción local, mientras que el Gobierno mantiene como eje de su política económica la reducción de regulaciones, la competencia externa y una asignación de recursos orientada principalmente hacia sectores como energía, minería y agro.

Día de la Industria: ¿A qué hora será la marcha de la CGT?

La nueva marcha, que se da luego de tres movilizaciones realizadas junto a las dos CTA y movimientos sociales, se realizará este jueves 8 de octubre a las 15.30 frente al edificio donde se encuentra la Secretaría de Industria, en Diagonal Sur y Perú.

"Marchamos hasta el edificio del ex Ministerio de Industria para defender una Argentina con producción, desarrollo y empleo digno. Para defender a quienes trabajan, producen e invierten en nuestro país. Las Malvinas son argentinas. La industria nacional también", apuntó la CGT en su mensaje.

¿Cuándo sería el paro general?

Esta medida pone en pausa el reclamo de los sectores más combativos que buscan que el movimiento obrero vuelva a anunciar un nuevo paro general contra Milei, que hasta el momento sufrió cuatro desde que llegó a Casa Rosada.

Durante la reunión también se confirmó que la CGT participará activamente junto a la comunidad educativa de la Marcha Federal Universitaria en la que se reclamará por la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitaria. Esta movilización, que se realizará el 15 de octubre, tendrá su epicentro en Plaza de Mayo pero habrá réplicas en todo el país.