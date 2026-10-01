Nueva marcha de la CGT: cuándo y dónde es la protesta contra Milei

La nueva marcha, que se da luego de tres movilizaciones realizadas junto a las dos CTA y movimientos sociales, se realizará el próximo jueves 8 de octubre a las 15.30 frente al edificio donde se encuentra la Secretaría de Industria,

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una nueva movilización en defensa de la industria nacional y contra el modelo económico del Gobierno de Javier Milei, que "deteriora el entramado productivo". Será el próximo jueves 8 de octubre en la sede del ex Ministerio de Industria, en el microcentro porteño.

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"La industria nacional es producción, trabajo, soberanía y futuro. Frente a un modelo que deteriora el entramado productivo y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, el movimiento obrero vuelve a las calles", indicó la CGT en X.

La nueva marcha, que se da luego de tres movilizaciones realizadas junto a las dos CTA y movimientos sociales, se realizará el próximo jueves 8 de octubre a las 15.30 frente al edificio donde se encuentra la Secretaría de Industria, en Diagonal Sur y Perú.

"Marchamos hasta el edificio del ex Ministerio de Industria para defender una Argentina con producción, desarrollo y empleo digno. Para defender a quienes trabajan, producen e invierten en nuestro país. Las Malvinas son argentinas. La industria nacional también", agregó la CGT en su mensaje.

Según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria acumuló un retroceso de 3% en los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo período de 2025.

La movilización fue decidida este martes por la cúpula cegetista en una reunión realizada en la sede del sindicato de la Uocra, donde estuvieron los cotitulares Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) junto a otros dirigentes de unos 20 gremios.

¿Cuándo sería el paro general?

Esta medida pone en pausa el reclamo de los sectores más combativos que buscan que el movimiento obrero vuelva a anunciar un nuevo paro general contra Milei, que hasta el momento sufrió cuatro desde que llegó a Casa Rosada.

Durante la reunión también se confirmó que la CGT particpará activamente junto a la comunidad educativa de la Marcha Federal Universitaria en la que se reclamará por la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitaria. Esta movilización, que se realizará el 15 de octubre, tendrá su epicentro en Plaza de Mayo pero habrá réplicas en todo el país.